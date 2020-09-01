Родственники затравили многодетную мать после того, как она обвинила своего отца в изнасиловании внучки

Подозреваемый обещал избить внучку, если она все расскажет маме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история бурно обсуждается в небольшом селе под Новосибирском. Многодетная мать легла в больницу и отправила пятерых детей к дедушке с бабушкой. Спустя две недели 10-летняя девочка призналась, что родной дед насиловал ее во время сенокоса, а после экспертиз подозреваемого отправили в СИЗО. Однако родственники жалеют деда и угрожают забрать у матери детей в отместку за уголовное дело. Что произошло с ребенком и почему пенсионера перевели в психбольницу — в материале КП-Новосибирск.

«МАМА, ЗАБЕРИ МЕНЯ»

35-летняя Александра Молочкова* растит пятерых детей в одном из райцентров Новосибирской области практически одна — третий по счету муж постоянно где-то подрабатывает и редко появляется дома. Женщина сутками таксовала, а детей оставляла подруге Насте и сестре Тане. В мае женщина узнала, что снова беременна: на третьей неделе появилась угроза выкидыша, и ей пришлось лечь на сохранение в больницу. Впервые бабушка с дедушкой предложили взять детей к себе, и Александра согласилась.

— Отец меня недолюбливал, дочку мою, Василину*, тоже. А тут вдруг поменял отношение. Я еще удивилась. А как вернулась из больницы, смотрю, он телефон ей подарил, все начал звать к себе, говорит: «У нас как раз сенокос». Дочь же, напротив, не радовалась. Ходила сама не своя, но на мои вопросы отвечала: «Все хорошо, мам». 9 июня она не хотела к нему ехать, а 10 июня уже позвонила: «Мама, забери меня. Только чтоб деда не знал, что я тебе звонила». Дома мы с сестрой начали расспрашивать ее, она отпиралась. Сестра посмотрела и сказала — врет. А потом вечером ребенок все рассказал, — поделилась с КП-Новосибирск Александра Молочкова.

БИЛ ПО ЛИЦУ И ТРЕБОВАЛ ПРОСТИТЬ

10-летняя дочь призналась матери, что дед возил ее в лес косить траву, а сам бил ее, трогал под рубашкой и не только. Девочка рассказала, что такое было дважды — 20 и 22 мая. Мать схватилась за голову и позвонила местному участковому, вечером 10 июня они сходили к судмедэскперту, который подтвердил страшные подозрения.

Девочка также рассказала, что во время второй поездки в лес, где-то с 22 по 28 мая, она смогла вырваться и убежать от деда. Школьница может вспомнить только, что добралась до трассы — перед ней остановилась белая машина с номерами 54-го региона. В авто сидела семья с маленьким ребенком, взрослые спросили: «Девочка, ты потерялась? Тебе помочь?» Василина увидела выходящего из леса дедушку, испугалась и сказала сквозь слезы: «Нет, вон там деда ходит». От помощи отказалась. Мать Василины ищет этих свидетелей и просит их откликнуться.

— Дочь целый месяц просыпалась от кошмаров — ей являлся дед и делал больно. Она во сне ходила и твердила: «Мама, тряпочка. Надо найти тряпочку», — и будто бы землю рыла. Эту тряпочку с кровью мы месяц искали в лесу, но так и не нашли. Дочь рассказывает, что дед ей сначала кириешки покупал, жвачки, вино даже предлагал пить. А потом напивался, бил по лицу, требовал простить его, угрожал избить насмерть и делал всякое, — рассказала КП-Новосибирск Александра Молочкова.

В ГУ МВД подтвердили, что на основе сообщения Александры Молочковой полиция возбудила сразу два уголовных дела: «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Материалы были переданы в межрайонный отдел СУ СКР по Новосибирской области. 11 июня пенсионера арестовали.

«РЕШИЛИ, ЧТО Я ДЕДА ЗАСАДИЛА»

69-летний Валерий* оказался в СИЗО, но в августе адвокат добился его перевода в специальную психиатрическую больницу. Раньше мужчина не был судим, характеризовался удовлетворительно. Работал слесарем, выпивал, устраивал конфликты, но закон все-таки не нарушал. Другие родственники вообще встали на его сторону.

— Все родственники отвернулись от меня — решили, что я деда засадила. Кричат: «Ты сволочь, его посадила, а он там в тюрьме умирает». А я ведь даже заявление не написала — только обратилась к участковому, а дочка прошла экспертизу. Мне что, после такого молчать нужно было? Теперь родня мне месть готовит — распускает слухи, поливает меня грязью, угрожает донос в соцзащиту написать, чтобы меня лишили детей. Меня поддерживают только сестра и подруги, а так я одна против 16 человек, — жалуется КП-Новосибирск Александра Молочкова.

Знакомые советуют многодетной матери продавать дом и уезжать из села. Но ситуация безвыходная — на руках сын и четыре дочки, старшей всего 14 лет. Женщина беременна шестым ребенком, а муж почти не приносит денег — по 3 тысячи в месяц. Весь маткапитал ушел на строительство дома, семья живет на детские пособия и выплаты. Единственную корову забрала родня, автомобиль недавно сломался, он сейчас не на ходу — и женщина мечтает снова таксовать, чтобы зарабатывать.

— Я непьющая. Дети чистые, опрятные, но сейчас даже учебники купить не на что. Василина любит бисером плести, мечтает в бассейн ходить, но у нее хронический ларингит. Хорошо, что благотворители подарили нам небулайзер, дочь дышит им. Родственникам плевать было, когда я две недели воем выла — казалось, смысл жизни потерян, — признается Александра Молочкова. — 10-летняя дочка все просит следователей очную ставку устроить, чтобы дед признался во всем и не косил под сумасшедшего. Я хочу, чтобы его наказали по всей строгости...

* Имена, фамилии и географические подробности изменены из этических соображений.

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