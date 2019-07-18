«Люди плакали, когда слышали»: отставной пограничник пять лет насиловал собственную крестницу и других детей

Местные жители потрясены: дружелюбный седовласый сосед, в прошлом пограничник, оказался маньяком-насильником, который годами глумился над детьми.

Впрочем, будем соблюдать юридические тонкости: суд еще не признал Николая виновным, так что фамилию не называем. Но в общих чертах расскажем о нем. У него - свое небольшое дело: пилорама, изготовление бань. В память о службе - медаль «За отличие в охране государственной границы».

Вину не признает. Но правоохранители уверены, что 52-летний предприниматель - преступник.

- 123 эпизода особо тяжких преступлений в отношении малолетних. Совершались с 2013 по 2018 год, - подтвердил КП-Новосибирск прокурор Здвинского района Дмитрий Круглов.

Наш собеседник опровергает слухи, которые расползлись по интернету. Нет, не было такого, чтобы другие взрослые сознательно приводили насильнику девочек для надругательства. Нет, он не снимал эти ужасы на видео.

Добряк, предприниматель, просто общительный человек - так описывают Николая знакомые.

Прокурор не рассказывает подробностей, чтобы из-за лишних пересудов вновь не пострадали дети. Те, которые и так пять лет были жертвами сексуального насилия. Мы тоже не будем рассказывать лишнего о школьницах. Ограничимся несколькими фактами: семья одной из жертв стоит на учете как неблагополучная.

Родители и этой девочки, и двух других, вероятно, доверяли знакомому погранцу. Улыбчивый мужичок, любит детей, охотно общается - чего бояться?

У него - второй брак, орава внуков. И в соцсетях снимки - характерные. Вот он - в форме с товарищами, а вот - в окружении ребятни.

- Очень добрый, простой человек. Сам из многодетной семьи. Собственными руками дом построил. Мы все о нем только хорошее знали, - потрясена Валентина, давняя знакомая Николая. - А однажды его жена пришла домой и детское белье нашла…

Вероятно, с этого и началось следствие. Осенью 2018 года предпринимателя взяли под стражу, пока - на время разбирательства.

На этом фото Николай со своими внуками. Детей он любил…

- Одна из девочек - его крестница. Сроду никто бы не подумал, что он ей плохо сделает, - шокирована Валентина. - А теперь люди плачут, когда слышат, что он вытворял с детьми.

Потерпевшим - чуть больше 10 лет. Судят отставного пограничника по двум статьям Уголовного кодекса РФ - 131-я «Изнасилование» и 132-я «Насильственные действия сексуального характера». Неприятно даже объяснять, в чем различие двух статей. Если коротко, вторая из них подразумевает неестественную форму.

И та, и другая статья предполагают до 20 лет лишения свободы. Суд может частично суммировать сроки, и, возможно, Николай вообще уже не выйдет на свободу. Если признают виновным.

А сейчас, в то время когда идут заседания, на Николая уже точат зуб судебные приставы. Пока подсудимый в СИЗО, у него копятся долги по просроченным кредитам. Десятки тысяч рублей.

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Серийный маньяк обязан выплатить потерпевшим 4 миллиона рублей

Минувшей весной Верховный суд признал виновным экс-милиционера Евгения Чуплинского. Его судили за серию убийств, которая началась еще в 1998 году.

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По данным следствия, Чуплинский вступал в связь с новосибирскими проститутками. Затем убивал их и обезглавливал. Всего - 19 жертв. Сыщики собирали доказательства с помощью давних свидетелей, геномных экспертиз и даже архивов Роскосмоса.

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В итоге - пожизненный срок и требование выплатить по 1 миллиону рублей четырем потерпевшим (именно столько человек заявили иски). Сам осужденный виновным себя не признает (подробности).