В Бердске мужчина изнасиловал маленького ребенка: его осудили на 9,5 лет

В Бердске осудили сибиряка, обвиняемого в изнасиловании малолетней. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Бердске осудили сибиряка, обвиняемого в изнасиловании малолетней. Он проведет за решеткой в колонии строгого режима 9 лет и 6 месяцев.

— Седьмого августа оставлен без изменений приговор от 3 июня под председательством судьи Бердского городского суда Новосибирской области Яковинова, в отношении Рябышевыва, признанного виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, — сообщили в Бердском городском суде.

Суд квалифицировал действия Рябышева как иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жители Кольцова обвинили сибиряка в педофилии. По словам родителей, мужчина хватал ребятишек за руки, угрожал и утаскивал в лес. В правоохранительных органах подтвердили, что заявления в полицию от родителей написаны. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

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