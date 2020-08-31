Отставного пограничника-педофила, который пять лет насиловал детей, посадили на 18 лет

В Новосибирской области вынесли приговор отставному пограничнику, который пять лет насиловал собственную крестницу и других детей.

В Новосибирской области вынесли приговор отставному пограничнику, который пять лет насиловал собственную крестницу и других детей. Как сообщил источник КП-Новосибирск, его приговорили к 18 годам колонии.

Напомним, его обвиняли в 123 эпизодах особо тяжких преступлений в отношении малолетних. Совершались они с 2013 по 2018 год. Всего жертвами стали три школьницы. Местные жители были потрясены случившемся: ведь дружелюбный сосед, в прошлом военный, оказался на самом деле насильником. Сибиряки рассказывали КП-Новосибирск, что он производил впечатление доброго и простого человека. У него и у самого была семья, орава внуков. А однажды его жена пришла домой и нашла там детское белье...

Осенью 2018 года предпринимателя взяли под стражу на время судебных разбирательств.

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