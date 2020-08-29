Журналисты «Комсомолки» и блогеры продолжают искать ушедшее под землю загадочное племя - белоглазую чудь [экспедиция КП, день четвертый]

Спускающиеся с гор облака на Алтае создают мистическую атмосферу. Фото: Михаил ДОКУКИН

Вот и мы с командой блогеров-путешественников пытаемся собрать воедино все легенды про исчезнувший на Алтае народ, который в народе зовут белоглазой чудью.

Описывают его, как мы уже поняли, все по-разному. В одной литературе речь идет о гномах-альбиносах, в другой говорят о богатырях-блондинах. Но все мифы заканчиваются одинаково: народ этот исчез, ушел под землю.

Чтобы найти его следы, мы отправились в алтайскую деревню мастеров Аскат. Поскольку приехали сюда за полночь, едва не остались без завтрака, потому что местные продуктовые лавки были закрыты. Настоящим спасением оказалась тыквенная каша «Алтэя» от компании «Две линии». Находка для предусмотрительных туристов. Нужно лишь залить содержимое упаковки горячим молоком или кипятком - и за несколько минут сытный перекус готов.

Тыквенная каша «Алтэя» на молоке от компании «Две линии» оказалась сытным перекусом для путешественников. Фото: Михаил ДОКУКИН

Моросящий за окном дождь и облака, спускавшиеся с гор, придавали мистики нашему путешествию. На Алтае уж точно своя, особенная энергетика.Пригодились и баллоны для газовой горелки, которые мы накануне выезда купили в «Ленте».

Принимающей стороной и гидом по окрестностям стал Константин Кошкин.

Купленные накануне поездки газовые баллоны в магазине «Лента» пригодились в путешествии. Фото: Михаил ДОКУКИН

- Аскат и его окрестности окутаны легендами, так что не исключено, что вам местные расскажут что-нибудь про загадочный народ. Говорят, вблизи Аската пролетала стрела Сартапкая, а рядом с Чемальским трактом есть каменные ворота, из которых должен выйти Белый Богатырь, - заинтриговал нас Константин. - Кто знает, может, богатырь и есть представитель чуди?

Каменные ворота, где, согласно легендам, спит Белый Богатырь. Фото: Михаил ДОКУКИН

Изучение окрестностей и поиски чуди мы начали с посещения галереи бай-терек. Светлана Захарова, владелица музея, где выставлены работы местных ремесленников, рассказала о том, что ей известны случаи, когда люди, приезжающие в Аскат и не имеющие отношения к искусству, начинают творить. Чудеса конечно, не чудь. Ее следы мы пошли искать уже в Музее таинственного камня, что в селе Анос.

Светлана Захарова рассказывает об энергетике Аската. Фото: Михаил ДОКУКИН

В то время, пока одна часть команды разглядывала экспозицию и общалась с хранительницей музея, другая отправилась фотографироваться с представителями местной фауны - коровами. Да, жителям мегаполиса трудно удержаться, чтобы не погладить буренок. Деревня есть деревня - ни санузла с горячей водой и мылом, ни колонки рядом. Выручили антисептики от компании «Две линии», которые мы прихватили с собой. Но вернемся к чуди. Нашли зацепку!

Антисептики от компании «Две линии» пригодились в поездке. Фото: Михаил ДОКУКИН

По гондольной канатной дороге всесезонного курорта «Манжерок» можно за считаные минуты подняться на вершину горы Малая Синюха. Фото: Михаил ДОКУКИН

- Я знаю такой народ, - удивила нас Татьяна Фокина, создатель музея. - Народ так и называется - чудь. Когда на Алтай пришли иные племена, они притеснили чудь, которая, по преданиям, ушла в гору Белуху. Некоторые старожилы говорят, что видели странных людей в старинных одеждах близ села Верх-Уймон, у которых даже спичек нет. А вот про белоглазых слышу впервые. Но то, что чудь вам надо искать на Белухе, - это точно…

Расщелина в камне - след от стрелы Сартапкая. Фото: Михаил ДОКУКИН

Видимо, вектор следующей экспедиции «КП» уже задан. А пока мы возвращаемся в Новосибирск на наших Делимобилях. За окном проносятся знакомые названия: Горно-Алтайск, Майма, Сростки, Бийск. Мы делаем последнюю остановку на пути в селе Троицкое, возле трактира «Ника». Здесь нас ждал поздний ужин, а после почти 300 километров ночной дороги до Новосибирска… Мы дома. Но уже планируем новое путешествие!..

Наши экипажи сделали остановку на ужин возле трактира «Ника» в селе Троицкое. Фото: Михаил ДОКУКИН

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