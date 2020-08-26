Букеты на 1 сентября 2020 года в Новосибирске: что подарить учителю, цены

Школьники стараются порадовать любимого учителя цветами.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сибиряки готовятся ко Дню знаний, и выбирают букеты на 1 сентября 2020 года в Новосибирске для любимых учителей. Часто родители дарят один букет от класса, но некоторые готовят оригинальные сюрпризы. Как составить запоминающийся букет — в материале КП-Новосибирск.
ВАЖНО: ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Власти продлили запрет на массовые мероприятия в Новосибирской области до 30 сентября 2020 года. Но мэрия разрешила в День знаний провести школьные линейки для первоклассников и учеников 11-го класса. Остальные школьники также могут прийти, но не обязательно и по согласованию с руководством.
Школам также придется соблюдать требования Роспотребнадзора — масочный режим и дистанцию между учениками на линейке. Большинство уроков будут проходить очно, но в одном кабинете. В некоторые дни ученики смогут заниматься дистанционно, подробнее об изменениях — по ссылке на новость КП-Новосибирск:
И все-таки День знаний остается праздником, несмотря на карантин. И многие уже задумываются, как поздравить учителя. Какой букет подарить? Создатель мастерской оригинальных букетов Svejoo Анна Порох и флористы студии La Rose рассказали КП-Новосибирск, как удивить педагога цветами.
Дарить подсолнухи на 1 сентября не зазорно. Фото:Никита Хохлов
РОМАШКИ ИЛИ ГИПСОФИЛЫ
Стоимость: от 700 рублей
Флористы говорят, что одним из трендов 2020 года стали ромашки и гипсофилы. Букеты из ромашек символизируют воспоминания о лете и говорят об открытости и простоте. Букеты из гипсофил — пышные и стойкие, могут украшать кабинет больше месяца.
— В этом году популярны кустовые ромашки, но не полевые — они приходят из голландских питомников. Также хорошо смотрятся букеты из гипсофил, их красят в десятки разных оттенков и вместе они выглядят фантастически. Такие букеты хорошо дарить молодым учителям — даже три цветка уже смотрятся приятно, — рассказали КП-Новосибирск сотрудники студии La Rose.
Цветочные букеты могут быть нежными или яркими. Фото:Никита Хохлов
ЦВЕТОЧНЫЕ БУКЕТЫ
Стоимость: от 700 рублей
Клиенты флористов все чаще хотят подарить своему учителю стильный букет, который будет не похож на другие. В СССР мальчик с подсолнухом на 1 Сентября был бы объектом насмешек, но сейчас принести такой цветок — это модный тренд.
— Сейчас, если первоклассник дарит один цветок, это не обязательно белая хризантема или астра. Например, яркий подсолнух без семечек, викосферикум или две-три веточки альстромерии. Можно подарить пионовидную розу или радужный букет из 5 — 7 крашеных гвоздик, — предлагает флорист Анна Порох.
НЕЖНЫЙ БУКЕТ
Стоимость: от 1 тысячи рублей
— Сейчас в школах много молодых учителей, которых родители хотят порадовать и поддержать. Можно подарить нежно-розовый, бежевый или нежно-голубой букет из крашеных кустовых роз, хризантем, эустом или альстромерий, — советует Анна.
Сухоцветы и цитрусовый букет к чаю - оригинальный подарок. Фото:Никита Хохлов
БУКЕТЫ ДЛЯ ЧАЕПИТИЙ
Сотрудники цветочных студий отмечают, что новосибирцы переломили моду на типичные букеты к 1 Сентября для учителей. Раньше учителям дарили только герберы, астры и хризантемы. Часто букеты собирали по принципу светофора — желтый, красный и зеленый цвета. Но теперь родители чаще ориентируются на самих учителей — молодым дарят нежные букеты, а опытным педагогам вручают полезные букеты к чаю, которые можно есть.
ЦИТРУСОВЫЙ БУКЕТ
Стоимость: от 1,5 тысячи рублей
— Одним из трендов стали фруктовые букеты для чаепития с цитрусовыми — апельсинами, лимонами — и имбирем к чаю. Такой букет хорошо хранится в кабинете или учительской, его можно потихоньку разбирать и лакомиться. Вес подобного букета около килограмма — ребенок сможет его донести, — считает Анна Порох.
Ореховый букет - это престижно и полезно. Фото:Никита Хохлов
ОРЕХОВЫЙ БУКЕТ
Стоимость: от 2 тысяч рублей
— Другой съедобный вариант — ореховый букет с сухофруктами, такие тоже заказывают для учителей, в том числе для мужчин. Считается, что орехи — это дорого и приятно, настоящий деликатес на столе. А сухофрукты придают букету объем и фактуру. Такой букет может храниться месяцами, — говорит флорист.
СЛАДКИЕ БУКЕТЫ
Стоимость: от 1,5 тысячи рублей
— Вместо приевшихся наборов конфет с коньяком и без него можно подарить зефирный букет. Такой подарок смотрится нежно. Даже если учитель не любит сладкое — букет украсит стол для любого школьного чаепития, дети выложат его фото в соцсети, — уверена флорист Анна.
БУКЕТ ИЗ СУХОЦВЕТОВ
Стоимость: от 1 тысячи рублей
— Сейчас пошла мода на букеты из сухоцветов, которые могут украшать кабинет целый год и приятно пахнут. Это не обязательно букет из засушенных трав — душица, зверобой, чертополох. Такой букет можно украсить фигурными линейками из дерева, это символ Дня знаний, — пояснила Анна.
Букеты в корзинках легко донести, не уронив по дороге. Фото: Никита Хохлов
КСТАТИ
Чего не стоит дарить на 1 Сентября
Флористы советуют не дарить учителям цветы в горшках на 1 сентября 2020 года. Ребенок может уронить букет по дороге в школу, даже 5 — 6 раз. Поэтому букет учителю к 1 сентября 2020 года лучше надежно и плотно упаковать. Один из самых популярных вариантов — букеты в сумочках, которые можно нести за ручки.
КОШЕЛЕК
Сколько стоят цветы в Новосибирске
Роза — от 55 до 300 руб.
Хризантема — от 100 до 200 руб.
Гербера — от 100 до 200 руб.
Гвоздика крашеная — от 70 до 150 руб.
Ромашка кустовая — от 140 до 200 руб.
Гипсофила крашеная — от 100 до 200 руб.
Подсолнух — от 200 до 350 руб.
Альстромерия — от 100 до 200 руб.
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