Школьная форма в Новосибирске 2020: нужно ли покупать маски на 1 сентября

Маски не войдут в обязательную школьную форму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы и в работу школ: Корреспонденты КП-Новосибирск разобрались, какой будет школьная форма в Новосибирске 2020

Итак, начнем с того, что ежегодно власти проводили традиционный показ мод, где мамы и папы смотрели варианты школьной формы от различных производителей. В этом годку такого показа не будет, да и сама форма станет необязательной: родители и директора школ должны решать этот вопрос сами.

—Ношение школьной формы не регламентировано документами департамента образования мэрии города Новосибирска, — сообщили в мэрии.

Чиновники посоветовали родителям самим обратиться к производителям и организовать коллективные закупки. По информации мэрии Новосибирска в прошлом году школы сотрудничали со следующими поставщиками школьной одежды: «САММ», «Непоседа», «Диана», «Синар», «Топтышка», «Колибри», «Шанс», SkyLake.

Еще один важный вопрос, который волнует мама и пап: обязательно ли носить маску в школу? Отвечаем: Роспотребнадзор» в своих рекомендациях не требует от учеников и учителей обязательного соблюдения масочного режима в школах.

— Разработка и принятие правил внутреннего распорядка относится к компетенции детских садов, школ, колледжей и вузов. Режим работы школа определяет самостоятельно. Это зависит от рекомендаций «Роспотребнадзора» и региональных властей, — прокомментировали в мэрии Новосибирска.

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