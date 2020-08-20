Линейки в Новосибирске 1 сентября 2020 года: как пройдут, что запретят детям

Рассказываем, как будут проходить линейки в Новосибирске 1 сентября 2020 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мэр Анатолий Локоть рассказал о том, как будут проходить линейки в Новосибирске 1 сентября 2020 года. Присутствовать на них будут не все классы.

— Окончательное решение о проведении школьных линеек на 1 сентября в Новосибирске было принято сегодня на заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом. В итоге, определились, что на линейках будут присутствовать только 1 и 11 классы, — рассказал Анатолий Локоть в эфире радио КП-Новосибирск.

Глава города также отметил, что решение о проведении линеек для других классов будет приниматься индивидуально каждым образовательным учреждением в зависимости от их возможности соблюдать при этом все санитарные нормы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как будет построен процесс обучения в новосибирских школах в новом учебном году. Школам придется составлять расписание уроков и звонков так, чтобы уменьшить контакты между классами. Занятия будут проводиться в одном кабинете, кроме тех предметов, которым требуются спецусловия. Время начала занятия и перемены должны быть подобраны индивидуально для каждого класса, общих перемен также быть не должно.

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