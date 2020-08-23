Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 августа 2020 года: почти 10 тысяч человек выздоровели

Вирус в основном не щадит пенсионеров..
Фото: Артем КИЛЬКИН
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 августа 2020 года таковы: за минувшие сутки 50 сибиряков заразились коронавирусом. Всего с начала вспышки заболели 10978 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 23 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».
БОЛЕЮТ ДЕТИ
За минувшие сутки в инфекционные отделения госпитализировали 23 детей. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заразились 665 маленьких пациентов.
— В больнице сейчас находятся 23 ребенка с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, — уточнили в оперативном штабе Новосибирской области.
УМЕР ОДИН ПЕНСИОНЕР
Сообщили врачи и плохую новость: умер пожилой пациент, зараженный коронавирусом.
— Это мужчина в возрасте 77 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек, — добавили в оперативном штабе Новосибирской области.
В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 12 пациентов. Их состояние, по оценкам медиков, стабильное.
За прошедшие сутки скончался 77-летний мужчина
Фото: Артем КИЛЬКИН
СИТУАЦИЯ ПО ОБЛАСТИ
В больницы районов области госпитализированы 467 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Это цифра меньше, чем в прошедшие сутки, на 12 человек.
В целом ситуация с заболеванием в области идет на спад, по данным статистики, всего в регионе выздоровели 9676 человек.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:
Общее число зараженных за сутки: 50 человек.
Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Школы: готовятся распахнуть свои двери для учеников 1 сентября, но традиционных линеек не будет.
Торговые центры: открыты. Работают магазины всех категорий, фудкорты. А вот кинотеатры и детские площадки закрыты.
Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, но в них активно идут репетиции и подготовка к сезону.
Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.
Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.
Фитнес-центры: откроются с 25 августа, тренироваться можно с соблюдением дистанции: не более 1 человека на 4 кв.м.
Бассейны: открыты с 10 августа
Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа
ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.
Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.
Аквапарк: работают бассейны и бани, но аттракционы и водные горки пока под запретом.
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