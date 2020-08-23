Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 августа 2020 года: почти 10 тысяч человек выздоровели

Вирус в основном не щадит пенсионеров.. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 августа 2020 года таковы: за минувшие сутки 50 сибиряков заразились коронавирусом. Всего с начала вспышки заболели 10978 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 23 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

БОЛЕЮТ ДЕТИ

За минувшие сутки в инфекционные отделения госпитализировали 23 детей. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заразились 665 маленьких пациентов.

— В больнице сейчас находятся 23 ребенка с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, — уточнили в оперативном штабе Новосибирской области.

УМЕР ОДИН ПЕНСИОНЕР

Сообщили врачи и плохую новость: умер пожилой пациент, зараженный коронавирусом.

— Это мужчина в возрасте 77 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек, — добавили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 12 пациентов. Их состояние, по оценкам медиков, стабильное.

За прошедшие сутки скончался 77-летний мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН

СИТУАЦИЯ ПО ОБЛАСТИ

В больницы районов области госпитализированы 467 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Это цифра меньше, чем в прошедшие сутки, на 12 человек.

В целом ситуация с заболеванием в области идет на спад, по данным статистики, всего в регионе выздоровели 9676 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за сутки: 50 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: готовятся распахнуть свои двери для учеников 1 сентября, но традиционных линеек не будет.

Торговые центры: открыты. Работают магазины всех категорий, фудкорты. А вот кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, но в них активно идут репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: откроются с 25 августа, тренироваться можно с соблюдением дистанции: не более 1 человека на 4 кв.м.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

Аквапарк: работают бассейны и бани, но аттракционы и водные горки пока под запретом.

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