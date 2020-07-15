Российские ученые впервые получили антитела к коронавирусу и рассказали, как это поможет человечеству

В лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН впервые в России получили антитела к коронавирусу. Из образцов крови трех переболевших человек ученым удалось вычленить 28 антител, пять из которых проявили свойства, нейтрализующие вирус. Как это поможет человечеству и можно ли уже начинать лечить больных антителами, КП-Новосибирск рассказал заведующий лабораторией иммуногенетики Александр Таранин.

- Александр Владимирович, сначала объясните, зачем нужны антитела и что именно вы нашли.

- Что такое иммунитет? Это наша защита от всех патогенов. Иммунитет представлен огромным количеством антител, при этом большое значение имеют те, которые блокируют проникновение вируса в клетки организма, они так и называются - нейтрализующие. Мы нашли те антитела, которые не дают коронавирусу попасть в клетку.

Александр Таранин, заведующий лабораторией иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН. Фото: архив СО РАН.

- Как они помогут человечеству?

- В перспективе они могут использоваться для защиты медиков, тех, кто работает непосредственно с коронавирусными больными. Также антитела можно использовать для терапии больных, у которых тяжелая стадия и которым показана такая терапия.

Вторая важная задача, которую помогут решить антитела, - не практическая, а научная. Нам критически важно понять, каким образом вообще развивается защитный иммунитет против коронавируса. Если мы это поймем, то сможем сделать более эффективные вакцины, которые будут обеспечивать долговременный иммунитет и при этом будут безопасны. Почему мы говорим о безопасности? Есть риск вместе с новой вакциной получить такой побочный эффект, который в науке называется антителозависимое усиление инфекции, когда вакцина лишь усиливает течение болезни. Этот феномен характерен для широкого круга вирусов, таких как лихорадка Денге, вирус Зика. История достаточно часто встречается. А изучение антител поможет избежать этой проблемы.

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- Когда можно будет начать использовать антитела в терапевтических целях?

- То, что антитела будут проявлять терапевтические свойства, это мы уже понимаем наверняка. Но это долгая история. Может, чуть короче, чем история с вакцинами. Нужно проводить испытания на животных, доклинические, клинические. Сейчас нам важно понять, могут ли эти антитела участвовать в антителозависимом эффекте, насколько они безопасны, пользу принесут или вред.

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- Если история длинная, может, тогда и не совсем нужная? Сейчас все говорят о том, что скоро будет готова вакцина…

- До пандемии COVID-19 в мире были еще две вспышки коронавирусов, но они были локальные и быстро угасли, тогда не удалось провести клинические испытания вакцин, которые были разработаны. Но они были. Не удалось разобраться и с антителами. И сейчас с новой вспышкой мы оказались в самом начале решения проблемы. Хотя если бы в прошлые разы удалось завершить начатое, то в этот раз, возможно, люди были бы защищены. По сути все нынешние работы позволят подготовиться к следующим вспышкам коронавируса, которые наверняка еще будут.

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- А чем отличается метод лечения плазмой от применения антител?

- Переливание плазмы переболевших людей - сейчас самый быстрый способ терапии, но есть некоторые нюансы. Не всегда возможно набрать необходимое количество этой плазмы. Кроме того, ее образцы невозможно стандартизировать, а также есть риски переноса посторонних инфекций. А препараты из антител будут обладать конкретными и уже изученными свойствами, будут полностью безопасны.

Водка, действительно, защищает от коронавируса. Но не так, как вы думали. Вирусолог объясняет в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Расскажите, как вы получали материал для исследования.

- Мы брали кровь переболевших пациентов, анализировали ее на предмет иммунитета, наличия антител против одного из фрагментов вирусных белков. Выбирали те образцы, у которых очень высокие титры таких антител. После этого в образце крови искали В-лимфоциты памяти, которые производят антитела. Всего на этом этапе мы работали с образцами трех человек. Получили образцы из Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического центра Москвы, который был перепрофилирован под лечение коронавирусных больных. Наш коллега - замдиректор этого института Владимир Павлович Баклаушев - занимался изучением и получением плазмы крови переболевших пациентов, поделился материалами с нами. Мы делали всю работу, так сказать, по гражданской, личной инициативе. Просто могли это сделать и сделали. Мы уже подобрали доноров в Новосибирске, 60 образцов. Если удастся найти финансирование, работа будет продолжена.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

А КАК У НИХ?

В Китае антитела проверяют на макаках

Ученые из Китая также смогли выделить нейтрализующие коронавирус антитела из плазмы людей, переболевших COVID-19. Они получили 206 специфичных моноклональных антител из плазмы восьми пациентов. Самым сильным оказалось антитело СВ6. Его в качестве эксперимента ввели макакам. Китайские ученые также считают, что антитела можно будет применять как в качестве терапии, так и для лечения людей. А еще в мире с момента появления нового коронавируса опубликовано не менее 10 научных работ на тему поиска антител.

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