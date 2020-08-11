Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 августа 2020 года: когда откроют театры и кинотеатры

Коронавирус в регионе пока не отступает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 августа 2020 года: с момента вспышки COVID-19 в регионе зарегистрировано 10334 случая заражения коронавирусом, среди заболвших оказались 600 детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 15-е место в рейтинге регионов России.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 12 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

СПАД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19

В Новосибирске упало число зараженных за сутки — до 65 человек. Количество излечившихся оказалось в два раза больше, врачи выписали из больниц сразу 137 пациентов.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В Новосибирске сохраняется высокая смертность от коронавируса — за прошедшие сутки в больницах скончались еще семь пациентов. По данным оперативного штаба, это были четверо мужчин в возрасте 59 лет, 60 лет, 62 года, 82 года и три женщины в возрасте 42 года, 49 лет и 75 лет. Всего от COVID-19 в регионе умерли 292 человека.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРОВ

Новосибирские театры готовятся к новому сезону спектаклей, с 1 августа актерам разрешили репетиции по 15 человек. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева надеется, что все культурные учреждения будут открыты уже 1 сентября. На данный момент дял зрителей закрыты театры, кинотеатры, цирк и культурно-досуговые центры.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 65 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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