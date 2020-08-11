В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 65 пациентов

Выздоровевших за сутки пациентов больше, чем заболевших.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Во вторник, 11 августа, в оперштабе правительства Новосибирской области сообщили о еще 65 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем число выздоровевших за сутки в два раза больше — 137 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 334 человека, из них — 600 детей. 8624 пациента выздоровели. Скончались всего 292 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 55 человек, к аппаратам ИВЛ подключены семеро пациентов, — рассказали в оперативном штабе.
Сейчас в детской больнице №3 находятся 40 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1158 взрослых пациента.
Всего в Новосибирской области провели 349 987 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 283 жителя региона, 33 175 человек сняты с меднаблюдения.
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