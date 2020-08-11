Массовые в мероприятия в Новосибирске в 2020 году: когда их начнут проводить

Рассказываем, когда начнут проводить массовые в мероприятия в Новосибирске в 2020 году Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стало известно, когда начнут проводить массовые в мероприятия в Новосибирске в 2020 году. Всем театрам, кинотеатрам, концертным организациям и циркам пока что нельзя проводить массовые мероприятия до 31 августа 2020. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

— Открытие творческого сезона ожидается с 1 сентября в случае благоприятной эпидемиологической обстановки на территории региона и согласования Роспотребнадзором. При этом должны соблюдаться все рекомендации, а залы — быть заполнены не больше, чем на половину, — передает пресс-служба комментарий министра культуры НСО Натальи Ярославцевой.

Репетиции с детьми в различных клубах могут возобновиться с 1 сентября. Пока что репетиции могут проводить взрослые — не больше 15 человек одновременно. С детьми занимаются индивидуально.

Напомним, что с 8 июля в Новосибирской области разрешено работать библиотекам с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.

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