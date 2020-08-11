В Новосибирске от коронавируса скончались еще семь человек: двоим было меньше 50 лет

От коронавируса умерли еще 7 человек в Новосибирской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Во вторник, 11 августа, региональный оперштаб сообщил о том, что еще семеро пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Среди них есть и люди среднего возраста.
— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 62 года, 82 года, женщины в возрасте 42 года, 49 лет и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 292 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
В реанимации находятся 55 человек, подключены к аппарату ИВЛ еще 7 пациентов.
Всего с начала пандемии инфекцию диагностировали у 10 334 человек, в том числе у 600 детей. Выздоровели всего 8624 пациента.
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