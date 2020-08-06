Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 августа 2020 года: почти десять тысяч заболевших COVID-19

В Новосибирске почти 10 тысяч заболевших. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 августа 2020 года таковы: за прошедшие сутки врачи выявили 93 новых зараженных COVID-19 в регионе. Новосибирская область занимает 15-е место в общероссийском рейтинге распространения COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 6 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ

В Новосибирской области количество заболевших с начала эпидемии COVID-19 достигло отметки почти в 10 тысяч человек: было зарегистрировано 9939 заболевших, диагноз подтвердился у 581 ребенка. В регионе сохраняется высокая заболеваемость, а вот число новых излечившихся немного упало.

За сутки врачи выписали из больниц 72 пациента, которые излечились от коронавируса. Это меньше, чем число новых случаев заболевания COVID-19 на 21 человека. Общее число излечившихся достигло 8 266 человек.

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ COVID-19

Врачи вновь регистрируют рост смертности от коронавируса в Новосибирске. По данным оперативного штаба, за сутки скончались семь человек. Врачи не смогли спасти двух мужчин в возрасте 59 лет и 82 года и четырех женщин, которым было 57 лет, 67 лет, 80 лет, 82 года и 83 года. Общее число смертей от COVID-19 достигло 262 человек.

ВРАЧИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СИРИИ

Новосибирские врачи вернулись из Сирии — в разрушенной войной стране они боролись с эпидемией COVID-19. В течение пяти месяцев медики помогали личному составу авиабазы ВКС России и мирному населению. Медицинский отряд специального назначения сделал более 30 тысяч тестов на коронавирус.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 93 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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