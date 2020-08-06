Из Сирии вернулись новосибирские медики, боровшиеся с коронавирусом

Из Сирии в Новосибирск вернулись военные медики. Фото: пресс-служба ЦВО

Медицинский отряд специального назначения ЦВО вернулся в Новосибирск из Сирии. В командировке врачи были почти полгода. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

— В течение пяти месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы и оказывали помощь мирному населению. Пациентами новосибирских врачей стали свыше 5 тысяч жителей Сирии. Медики взяли более 30 тысяч проб у жителей с симптомами коронавируса, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Врачи были в командировке почти полгода. Фото: пресс-служба ЦВО

Домой врачей доставил военный самолет Ил-76.

Справка КП

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) — воинское подразделение, оказывающее первую врачебную помощь в зонах ведения боевых действий, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Напомним, в Новосибирской области постепенно ситуация с коронавирусом стабилизируется. Суточное количество заболевших пошло на спад. В регионе постепенно снимают ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. В области коронавирус диагностировали почти у 10 тысяч человек, большая часть уже выздоровели.

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