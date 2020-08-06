В Новосибирской области от коронавируса за сутки скончались семь человек: что о них известно

От коронавируса умерли еще 7 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что в Новосибирской области от коронавируса умерли еще семь пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет и 82 года, и женщины в возрасте 57 лет, 67 лет, 80 лет, 82 года и 83 года. Всего в регионе от коронавирус стал причиной смерти 262 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации — 67 человек. На ИВЛ — 15 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 93 человек, выздоровели 72 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 9 939 человек, в том числе инфицирован 581 ребенок, выздоровели 8 266 пациентов.

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