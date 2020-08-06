Еще 93 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 10 тысяч человек

Коронавирус диагностировали почти у 10 тысяч человек в регионе. Фото: архив «КП»

В четверг, 6 августа, оперштаб правительства Новосибирской области озвучил свежие данные о ситуации с коронавирусом. За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 93 человек, а 72 пациента выписали, к сожалению, умерли 7 человек.

— В регионе зарегистрировано 9 939 случаев заражения коронавирусом, в том числе инфицирован 581 ребенок, выписали 8 266 пациентов, умерли 262 человека, — рассказали в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ — 15 пациентов.

Напомним, по оценкам властей эпидобстановка в регионе стабильна и подконтрольна. Постепенно снимают ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. По-прежнему есть запрет на массовые мероприятия, также закрыты фитнес-клубы. В общественных местах нужно быть в защитной маске.

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