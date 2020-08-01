Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 августа 2020 года: заболевших становится меньше, но ученые прогнозируют рост в августе

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 августа 2020 года обнадеживают: по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки заболели меньше ста человек (+98), то есть ежесуточное количество заболевших идет на убыль. Всего с начала пандемии в регионе заболели 9444 человека, из них 554 — это дети. Сейчас Новосибирская область занимает 15-е место в общероссийском рейтинге распространения COVID-19.

ЦИФРЫ МЕНЬШЕ

Ежесуточное количество умерших от коронавируса тоже постепенно снижается. За последние сутки скончались 4 человека: женщина в возрасте 67 лет и трое мужчин. Двоим из них было 64 года, одному — 82 года. Всего в регионе инфекция погубила 234 человека, в основном это люди пожилого возраста.

Сейчас на ИВЛ находится 18 пациентов, а в отделениях интенсивной терапии 78 человек. В больницах находится 51 ребенок с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом.

Как меняется заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области. Фото: Яндекс\https://yandex.ru/covid19/stat

ПРОГНОЗ УЧЕНЫХ

Многих волнует вопрос: можно ли говорить, что мы вышли на плато и наконец-то одерживаем победу над инфекцией. Этот вопрос мы задали вирусологу Александру Чепурнову. Он попросил людей не расслабляться:

— У меня не вызывает никакого сомнения, что бурный курортный сезон, который сейчас наблюдается в нашей стране, приведет к тому, что называют второй волной. Я думаю, во второй половине августа мы увидим негативные результаты, — рассказал КП-Новосибирск Чепурнов.

ВАКЦИНА БЛИЗКО

Тем временем стало известно, что завершены клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это значит, что уже в сентябре она будет запущена в массовое производство: первым вакцину получат медики и учителя. Тем временем прямо сейчас под Новосибирском в Кольцово испытывают вакцину от научного вирусологического центра «Вектор», идет первая фаза испытания на людях, добровольцы должны будут пробыть в стационаре под наблюдением врачей 23 дня, за это им платят 147 тысяч рублей. Если вакцина пройдет испытание, то также осенью она будет запущена в производство. Власти говорят, что для россиян вакцинация от коронавируса будет бесплатной.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 98 человек.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Парки: открыты для прогулок, аттракционы не работают.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА. Из 124 крупных торговых центра три не открыты - по экономическим причинам.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа.

Зоопарк: открыт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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