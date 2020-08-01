Отшопились: 3 новосибирских ТЦ не смогли пережить пандемию

1 Авг. 2020 2020-07-31T23:05:05+03:00

У жителей Советского района теперь меньше мест для покупок и развлечений

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Большая часть торгово-развлекательных центров открылась после ограничений. Но, все же, не все новосибирские ТЦ и ТРЦ смоги пережить это время.

- Имея в Новосибирске 124 крупных торговых центра, 3 из них мы потеряли за карантин. Все 3 - в Советском районе. И в остальных торговых центрах не наблюдается того потока покупателей, который был до карантинных ограничений, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» начальник городского управления потребительского рынка Виталий Витухин.

Один из закрывшихся торговых центров полностью прекращается свою работу, два других меняют профиль.

- По оценкам экспертов, не менее полутора лет пройдет, пока восстановится поток покупателей, восстановится выручка ТЦ и предприятий потребительского рынка, - прокомментировал Витухин. - Потребители начали действовать немного по-другому. Во-первых, сейчас страшно выходить на улицу и в места массового скопления людей. Во-вторых, в отсутствие реального шопинга, или возможности выхода в магазины люди привыкли пользоваться интернет-ресурсами, доставками и уже перепрофилировали свою голову на такие покупки. Третья причина специалистами высказывается - это просто элементарная нехватка средств у населения.

ИСТОЧНИК KP.RU