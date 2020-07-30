Вторая волна коронавируса в Новосибирске 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Пока вирус мечется среди людей, ученые пытаются найти лекарство: в Новосибирске начали испытывать вакцину от COVID-19. Но вирусологи просят не расслабляться: впереди - вторая волна коронавируса в Новосибирске 2020. О том, близки ли мы к победе над коронавирусом, рассказал «Комсомолке» вирусолог Александр Чепурнов, в прошлом сотрудник «Вектора», а сейчас — Института клинической иммунологии СО РАН.

— Говорят, Новосибирск наконец-то вышел на плато по больным коронавирусом. Но тут же возникли вопросы: а когда будет вторая волна?

— У меня не вызывает никакого сомнения, что бурный курортный сезон, который сейчас наблюдается в нашей стране, приведет к тому, что называют второй волной. Хотя для того, чтобы началась вторая волна, должна закончиться первая, а я пока не вижу, чтобы это происходило в Новосибирске. Я думаю, во второй половине августа мы увидим негативные результаты. Ждите. Но деваться некуда. Мы должны приучаться жить и работать в таких условиях. К счастью, коронавирус не захлестнул нашу страну, но ударил по экономике, поэтому выбирают такие меры, чтобы нам экономически не загнуться. Что касается цифр и плато… На протяжении месяца, даже больше, выявляют 100 — 120 заболевших в сутки. А биологический процесс всегда либо затухает, либо растет. А чтобы вот так, на одном уровне, — я такого не встречал. Думаю, это погрешность в пробоотборе или в статистике…

— Но сейчас появилась надежда. Вот «Вектор», где вы работали, начал клинические испытания вакцины. Добровольцам платят 147 тысяч рублей. На ваш взгляд, это много или мало? Или всегда так платили?

— Это из-за того, что добровольцы должны просидеть в изоляции 23 дня. И это все-таки неизвестный препарат. Вот вы бы согласились стать добровольцем за такую сумму?

— Ни за какую сумму не согласилась бы!

— Ну вот видите, не так-то просто их найти. Сначала желающие были, но когда стало понятно, что нужно сидеть такое количество времени в изоляции, то у народа энтузиазм поутих. Я знаю, что сначала добровольцам хотели платить меньше, речь шла о 60 тысячах рублей. Но сумму все-таки увеличили, понимая все риски и то, что это такой небыстрый процесс.

— А почему в этот раз людей госпитализируют на 23 дня? Вы же нам не раз рассказывали про то, что обычно это занимает 2 — 3 дня и отпускают домой.

— Потому что боятся, что люди могут заразить тем же коронавирусом других. Да и вообще… А если что-то пойдет не так? Не хочу никого пугать, но была, например, давняя такая история про разработку живой вакцины против клещевого энцефалита. Вакцина очень неплохо себя показала, и тысячи человек уже были вакцинированы, но вдруг обнаружились тяжелые последствия, в том числе летальные и с инвалидизацией. И эта разработка (живая вакцина) была закрыта раз и навсегда. Но ее разработчик говорил мне: «Я исследовал все эти летальные случаи. Один искупался в проруби, другой еще что-то такое же сделал, поэтому у людей произошли поражения». Я не знаю, прав он или нет, но в любом случае вакцина не пошла в массы. Поэтому испытание препаратов — всегда вопрос очень непростой. И понятно, что люди боятся такого же развития событий, поэтому перестраховываются. Так что правильнее побольше заплатить добровольцам и подольше понаблюдать за ними. Это все логично, на мой взгляд.

— В «Векторе» говорят, что сейчас начинают испытания вакцины, изготовленной на основе уже существующей вакцины от аденовируса. А что это значит?

— Аденовирус используется в качестве вектора, то есть носителя. Из него убирают некий фрагмент генома, что делает его ослабленным и способным длительно размножаться, и вместо него внедряют фрагмент от коронавируса, который кодирует поверхностный белок коронавируса. Это называется рекомбинантная вакцина.

— Понятно, что риски есть, а можете привести пример — какие именно?

— У каждой вакцины свои проблемы. Если вакцина нарабатывается на куриных эмбрионах, то могут проявиться аллергические реакции на куриные белки, что очень часто встречается. Если это генетические вакцины, то это могут быть какие-то свои моменты, в том числе и неизведанные. Ну и еще нюанс, которого все опасаются и о котором много говорят, — антителозависимое усиление инфекции, которое вполне может прорезаться, если антиген не совсем правильно подобран, а знаний об этом явлении у нас пока мало. То есть после вакцинации у человека, заразившегося коронавирусом, будут более тяжкие последствия. Вот этого все боятся. Но я желаю добровольцам, чтобы все было хорошо. Всегда находятся бодрые ребята, которые рискуют и таким образом помогают всем нам. Я желаю им успеха и надеюсь, что вакцина действительно окажется эффективной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат (подробнее).

Российские ученые впервые получили антитела к коронавирусу и рассказали, как это поможет человечеству

В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину (подробнее)

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru