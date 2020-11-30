Томского экс-мэра Ивана Кляйна оставили в СИЗО до старого Нового года

Иван Кляйн пробудет в СИЗО до 13 января. Фото: пресс-служба Кировского районного суда г. Томска.

Томский областной суд 30 ноября отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил под арестом бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, Кляйн был задержан 13 ноября сотрудниками СК РФ по Томской области и силовой поддержке ФСБ прямо во время рабочего совещания в мэрии. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий . Дело связано со скандалом вокруг семейного бизнеса градоначальника, предприятием «Томское пиво». По версии следствия, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах пивного завода, основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры городской администрации внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные данные о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны. На основании этого местному предпринимателю отказали в возведении на спорной территории жилых домов. Кляйн не признает своей вины.

14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября бывший мэр был временно отстранен решением суда от своей должности на время расследования дела, также было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

— Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Кляйн пробудет в СИЗО до 13 января, — прокомментировали в Томском областном суде.

Накануне в СОЗО чиновника с инспекцией навещал представитель региональной Общественной наблюдательной комиссии Иван Шевелев. Он отметил, что условия содержания экс-мэра за решеткой достаточно приличные: в камере есть даже холодильник и телевизор.

Под уголовное преследование попала супруга мэра Галина Кляйн, она же директор завода «Томское пиво». Женщина во время обысков расцарапала лицо оперативнику и даже пыталась избавиться от документов и банковских карт, спрятав их в подушке и сбросив в окно.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — сообщает старший помощник по СМИ СКР по Томской области Елена Лебедева. — По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей.

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