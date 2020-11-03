«На следующий день я должна была сдаться врачам»: блогерша, рекламирующая роды в русской традиции, сама потеряла ребенка

Сибирячка родила двойню дома. Фото: соцсети

В одном из поселков под Новосибирском 42-летняя Екатерина Миронова* родила дома двойню. Обязанности акушерки взял на себя муж. Но случилась беда: один ребенок погиб. Дети появились на свет на 39-й неделе беременности. Женщина отрицает, что намеренно рожала дома. Говорит, все произошло внезапно, за час, и до роддома она просто не успела доехать. Но за неделю до родов в своем аккаунте в «Инстаграме» Миронова рассказала подписчикам, что собирает аптечку для родов на дому. Кроме того, Екатерина называла себя доулой — помощницей женщинам при родах — и зарабатывала на курсах для рожениц, симпатизируя всему естественному и родам в русской традиции. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

«Я ВСЕГДА РОЖАЛА КРУПНЫХ ДЕТЕЙ БЕЗ ТРАВМ»

Екатерина — многодетная мама из Новосибирска. В пригород женщина с тремя детьми и мужем переехала недавно. Сибирячка за натуральность в полном ее проявлении, особенно при родах. Она уже 14 лет помогает женщинам в естественных родах.

— С 1997 года я подрабатывала инструктором по фитнесу. Это хобби. Основная работа была связана со сферой экономики. Денег на преподавании спорта я особо не заработала, но для души могла себе позволить вести группы. Однажды познакомилась с девушкой, которая предложила мне работать с беременными женщинами. Она психолог, прошла несколько курсов по данному направлению. Вскоре мы открыли школу, где были курсы и гимнастика для беременных. А потом я поняла, что мне нужны еще знания в этой сфере, обучилась на перинатального психолога, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Доулой — помощницей при родах — сибирячка работает с 2006 года. Тогда у нее был один ребенок. Вскоре появились еще двое. Екатерина говорит, что все знания она отработала на себе.

— Помню, когда была беременна вторым ребенком, переживала: вдруг то, что я знаю и уже преподаю, — это просто слова, вдруг я плохо рожу сама. Но мои собственные роды показали, что все работает. Я всегда рожала крупных детей. При таких размерах обычно бывают порывы, но роды проходили без травм, — продолжает Екатерина.

«РИСКОВАТЬ ДЕТКАМИ МЫ НЕ СОБИРАЛИСЬ»

Она добавляет, что у нее разный опыт родов: как в больнице, так и дома. Тем не менее, по ее словам, естественные роды — не то же самое, что домашние.

— Естественные роды у каждого свои. Нельзя сказать, что в роддоме не естественные роды, просто там много отвлекающих факторов. Даже роды через КС могут быть естественными для конкретного малыша. Домашние роды менее формальные и более спокойные. Но при этом больше ответственности, ведь не получится свалить проблему на персонал, сказать, что кто-то навредил, — признается женщина. — Я сама всегда сопровождаю только в родильные дома. И обучаю женщин и на своем канале, и в «Инстаграме» именно рождению в условиях медицинского учреждения. Как взаимодействовать с персоналом, людьми, от которых многое зависит, как себя вести при родах.

Про свои собственные роды дома Екатерина говорит, что это была случайность.

— Рисковать детками мы не собирались. Тем более кому, как не мне, знать, сколько осложнений бывает в моем возрасте. Так вот за пару недель перед родами оказалось, что у меня высокое давление, при таком показано только кесарево. Выровнять давление так и не получилось ни гомеопатией, ни советами врача с ЖК. На следующий день я должна была ехать в роддом. Но ночью начались стремительные роды, — объясняет женщина.

КТО ТАКИЕ ДОУЛЫ И ПОЧЕМУ ИХ КРИТИКУЮТ ВРАЧИ

По словам Екатерины, дети появились всего за час. Один ребенок умер. После того как младенцы появились на свет, женщина вызвала «Скорую» и полицию. В МВД теперь должны решить, правду ли говорит женщина. Ведь за неделю до этого у себя «Инстаграме» она признавалась подписчикам, что собирает аптечку для родов на дому.

— Прежде всего нужно установить причину смерти ребенка. Ее назовет судебно-медицинская экспертиза. Если будет доказано, что женщина намеренно шла рожать дома, зная обо всех рисках, она может понести уголовную ответственность, — прокомментировала КП-Новосибирск адвокат Елена Данилова.

Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков говорит, что домашние роды — это неоправданный риск для современного мира. А доулы — платные помощницы — своими советами и действиями могут и навредить. Такие случаи были.

— Можно рожать, как говорится, в поле, а потом встать и пойти сено косить. Но сейчас у людей не такое здоровье, какое было у наших предков. При домашних родах невозможно оказать роженице помощь, если вдруг начались осложнения: ни кесарево сечение сделать, ни реанимационные мероприятия провести. Это все равно что взять полный самолет с пассажирами, прочитать в интернете, как им управлять, и полететь, — привел пример КП-Новосибирск Рэм Волков. — Идея неплохая, если доула не действует вразрез с медициной. Противостояния врачу быть не должно. Я против, когда доула настраивает женщину против медиков, а если они участвуют именно как духовные акушерки, то почему бы и нет. Это в том случае, если при родах не присутствует муж, который поддерживает жену, иначе зачем доула. Она не медицинский работник, у нее нет квалифицированных знаний, она не несет юридической ответственности. Это определенный рынок тех же услуг, они же их оказывают не бесплатно, им же нужно что-то противопоставить. Проще всего сыграть на хорошем и плохом, поэтому выставляют врача тем, кто все делает назло женщине. Они спекулируют на чувствах беременных, ведь они эмоционально нестабильны из-за гормонального фона. А вообще, все роженицы делятся на три группы риска: низкий, средний и высокий. Беременные двойней находятся в высокой зоне риска. Они должны быть заранее госпитализированы в стационар, чтобы своевременно обследоваться. Но дело в том, что беременную женщину никто не может заставить госпитализироваться, даже если есть показания. Врачи могут только разъяснить все риски. Остальное — ответственность родителя.

*Имена героев изменены по этическим соображениям

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чуть руку мужу не сломала»: сибирячка рассказала о родах в воде.

Среди жительниц Новосибирска все чаще пользуются популярностью роды в ванной. О том, как это происходит — в материале КП-Новосибирск. (подробнее)

Модные роды в Новосибирске: «Доктор, можно я стоя? Или на корточках».

Разбираем со специалистами модные тенденции в процессе появления детей. Как сибирячки рожают в воду, сидя на корточках, с мамой, мужем или сестрой. (подробнее)

«Села на стульчик, раскорячившись»: сибирячка рассказала о модных вертикальных родах.

Девушка откровенно рассказала о своем опыте материнства. Как она рожала вертикально, как отреагировал муж, а врачи-специалисты дали свои советы. (подробнее)