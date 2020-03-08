2020-03-08T08:29:03+03:00
Здоровье

Модные роды в Новосибирске: «Доктор, можно я стоя? Или на корточках»

Разбираем со специалистами модные тенденции в процессе появления детей. Как сибирячки рожают в воду, сидя на корточках, с мамой, мужем или сестрой.
Анна ПАШАГИНА
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Сибиряки практикуют модные роды.Сибиряки практикуют модные роды.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Россию приходит новая тенденция - услуга от акушеров «гламурное кесарево». Врачи от нее уже в шоке. Суть такая: во время операции мать становится первым человеком, кто дотронется до ребенка, - считай, женщина сама достает малыша. Пока такие роды в Новосибирске никто не проводит. Слишком новое веяние для глухой Сибири. Хотя другие нестандартные виды появления детей на свет наши мамы успешно практикуют. Мы разобрались со специалистами, в чем плюсы и минусы этих методов, и узнали, сколько это стоит. А сами роженицы поделились с корреспондентом КП-Новосибирск своими ощущениями.

ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ: «МИЛАЯ, МОЖНО Я ПОСМОТРЮ?»

Татьяна и Андрей Вареник выбрали партнерские роды - муж хотел все контролировать (подробнее и комментарий и специалиста).

СИБИРЯЧКА РОДИЛА ВЕРТИКАЛЬНО: «МУЖ ОБНИМАЛ МЕНЯ СЗАДИ»

Сибирячка Анастасия решила, что будет рожать вертикально. Выбрала такой метод, потому что где-то прочитала, что он более физиологичный и естественный (подробнее и комментарий и специалиста).

РОДЫ В ВОДУ: «ЧУТЬ РУКУ МУЖУ НЕ СЛОМАЛА»

Сибирячка Алина (имя изменено. - Прим. авт.) очень хотела рожать вместе с мужем, чтобы он был рядом и оказывал ей поддержку. Начитавшись форумов, решила рожать в воду (подробнее и комментарий и специалиста).

СКОЛЬКО ЭТО МОЖЕТ СТОИТЬ?

В Новосибирске не во всех роддомах можно пройти в палату вместе с мужем. Да и стоить это будет прилично. Цена варьируется от 25 до 218 тысяч рублей. Все зависит от того, в какой больнице и кто именно будет помогать ребенку появиться на свет. Например, в ЦКБ СО РАН в Академгородке партнерские роды бесплатные, а вот за вертикальные придется заплатить 60 тысяч рублей, если хотите, чтобы их принимал заведующий отделением.

- В городе Новосибирске, как и везде на территории Российской Федерации, в рамках государственного медицинского страхования медицинская стандартная помощь при беременности, в родах и в послеродовом периоде оказывается бесплатно, - пояснил акушер-гинеколог Александр Волчек. - В частных родильных домах, не входящих в систему обязательного медицинского страхования, свой ценник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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