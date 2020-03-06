«Папа, отвернись! Это моральная травма»: психолог рассказал о последствиях партнерских родов

Жители Новосибирска Татьяна и Андрей Вареник выбрали партнерские роды - муж хотел все контролировать. Таня не была против - наоборот, поддержка Андрея в самый ответственный день была для нее важна.

- С ним мне было более спокойно, так как роды были первыми. В процессе муж отвлекал разговорами, мог полотенце принести, попить, помогал передвигаться. Ну и просто морально поддерживал, - вспоминает Татьяна.

Андрей не вышел из родильного отделения в момент Х - наблюдал весь процесс от начала до конца.

- Мне было немного страшно, потому что не знал, что именно будет, - признается сибиряк. - Чувства при этом испытываешь все сразу: заботу, трепет, страх, нежность, любовь, боль. Я переживал за здоровье жены и ребенка.

Сейчас Татьяна снова беременна. Андрей сразу же заявил, что рожать пойдет вместе с женой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Новосибирские врачи не против партнерских родов.

- В нашем городе это пока не очень распространено. Не каждый роддом готов принять и маму, и папу вместе, при этом в большинстве роддомов эта услуга платная. Для каждой пары ведь нужен отдельный родовой зал, - отметил Рэм Волков, главный акушер-гинеколог Новосибирской области.

Акушер-гинеколог рассказал, что врачей присутствие посторонних в родовой может сначала напрягать, но в то же время для самих акушеров это хороший опыт.

- Врачи готовы пустить партнера в родильное отделение только при условии его подготовленности и на условиях разумного невмешательства в наши действия. Муж, почитавший что-то в интернете, в идеале - походивший вместе с беременной женой на качественные курсы подготовки к родам, мама или сестра - очень хорошие партнеры, - прокомментировал КП-Новосибирск акушер-гинеколог Александр Волчек.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Плюс тут только для женщины»

КП-Новосибирск связалась с психологом Ириной Чудиновой. Специалист объяснила, почему мужчинам не стоит находиться рядом с женщиной во время родов:

- Плюс в такой ситуации только для женщины: ей не так страшно, ведь она не чувствует себя одинокой. Также в момент появления на свет ребенка между мужем и женой происходит единение. А для мужчин это огромный минус. Самое страшное, что может произойти, - пропадет сексуальное влечение.

По словам психолога, если мужчина говорит, что ничего не пропало, возможно, лукавит. Многие могут не признавать каких-то фактов. Папа может и не говорить, что ему было неприятно смотреть, на появление ребенка.

- Муж может довести свою жену до палаты, быть с ней, пока продолжаются схватки. Но в родзале он не нужен, от него нет никакой помощи. Да и неизвестно, как мужчина может отреагировать на роды. Для кого-то это может стать моральной травмой. Мужчине могут сниться кошмары, он может испытывать легкую апатию, депрессию, ведь в тот момент мир для него переворачивается, - говорит психолог.

А вы, уважаемые читатели, как считаете, нужно ли рожать в присутствии мужа?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Села на стульчик, раскорячившись»: сибирячка рассказала о модных вертикальных родах

Девушка откровенно рассказала о своем опыте материнства. Как она рожала вертикально, как отреагировал муж, а врачи-специалисты дали свои советы (подробнее).