«Села на стульчик, раскорячившись»: сибирячка рассказала о модных вертикальных родах

Сибирячка Анастасия (имя изменено. - Прим. ред.) решила, что будет рожать вертикально. Выбрала такой метод, потому что где-то прочитала, что он более физиологичный и естественный. Муж решил, что будет сопровождать жену от самых схваток до момента появления ребенка. Его никто не заставлял. Так что в результате получился микс - одновременно и партнерские, и вертикальные роды.

- Роды начались в горизонтальном положении. Потом я села на стульчик, раскорячившись. Врач в это время сидел практически на полу. Это, конечно, не очень удобно для него, но в этот момент ведь важнее комфорт женщины и ребенка. Муж обнимал меня сзади, а я завела руки за спину и держала его за ноги, - описывает Анастасия.

Роды прошли быстро, буквально за 20 минут. По словам сибирячки, они скоро «пойдут за вторым ребенком», и рожать женщина опять будет вертикально. Именно в такой позе, которая больше все-таки напоминает сидячее положение, женщине показалось комфортнее всего.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Новосибирские врачи относятся к вертикальным родам спокойно. Они уверены, что нет никакой разницы, в какой позе роженица тужится.

- Теоретически вертикальное положение (роженица сидит на корточках или стоит на коленях) незначительно снижает травматизм в родах и сокращает продолжительность второго периода, когда схватки уже закончились и начались потуги. Но с позиции доказательной медицины достоверности в таких сообщениях мало, - добавляет акушер-гинеколог Александр Волчек.

Только если что-то пойдет не так во время схваток или же малыш во время обследования перед появлением на свет будет не в очень хорошем состоянии, медики рекомендуют отказаться от любых нестандартных родильных поз. В случае критической ситуации даже те несколько секунд, которые уйдут на то, чтобы вернуть роженицу в горизонтальное положение, могут сыграть жизненно важную роль для ребенка.