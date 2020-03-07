«Чуть руку мужу не сломала»: сибирячка рассказала о родах в воде

Сибирячка Алина (имя изменено. - Прим. авт.) очень хотела рожать вместе с мужем, чтобы он был рядом и оказывал ей поддержку. Начитавшись форумов, решила рожать в воду. Алина считает, что так процесс менее болезненный. Для того чтобы найти специалиста по этой практике, сибирячке пришлось лететь в Санкт-Петербург.

- В Питере мы сняли квартиру. Когда начались схватки, я дома залезла в ванну, мы вызвали акушерку. Она приехала, осмотрела меня и сразу же сказала собираться в роддом, - рассказывает женщина. - Мы приехали, и я снова залезла в ванну.

Когда Алина рожала, держала мужа за руки. В самый ответственный момент чуть ему их не сломала. Мужчина терпел и постоянно говорил жене, какая она умница и красавица.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Новосибирские врачи не практикуют такой вид родов. Младенец выходит из анатомической жидкости, и какая у него будет реакция, когда он попадет в воду, никто не знает.

- Лучше лечить детей от простуды, чем от последствий сознательно выбранных сомнительных манипуляций. К нам приходят за результатом, а не за процессом. В идеале счастливая мать со здоровым ребенком должна уйти из роддома на третьи сутки, а не писать в интернете, что она родила в воду, но с ребенком проблемы и она теперь не знает, что делать, - считает акушер-гинеколог Александр Волчек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Села на стульчик, раскорячившись»: сибирячка рассказала о модных вертикальных родах

Девушка откровенно рассказала о своем опыте материнства. Как она рожала вертикально, как отреагировал муж, а врачи-специалисты дали свои советы (подробнее).

«Папа, отвернись! Это моральная травма»: психолог рассказал о последствиях партнерских родов

Партнерские роды все более популярны у новосибирцев. Врачи рассказали об их плюсах и минусах, а психолог посоветовал их не практиковать (подробнее).