2020-03-07T09:49:58+03:00
Здоровье

«Чуть руку мужу не сломала»: сибирячка рассказала о родах в воде

Среди жительниц Новосибирска все чаще пользуются популярностью роды в ванной. О том, как это происходит – в материале КП-Новосибирск
Анна ПАШАГИНА
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Роды в воде врачи не рекомендуют.Роды в воде врачи не рекомендуют.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сибирячка Алина (имя изменено. - Прим. авт.) очень хотела рожать вместе с мужем, чтобы он был рядом и оказывал ей поддержку. Начитавшись форумов, решила рожать в воду. Алина считает, что так процесс менее болезненный. Для того чтобы найти специалиста по этой практике, сибирячке пришлось лететь в Санкт-Петербург.

- В Питере мы сняли квартиру. Когда начались схватки, я дома залезла в ванну, мы вызвали акушерку. Она приехала, осмотрела меня и сразу же сказала собираться в роддом, - рассказывает женщина. - Мы приехали, и я снова залезла в ванну.

Когда Алина рожала, держала мужа за руки. В самый ответственный момент чуть ему их не сломала. Мужчина терпел и постоянно говорил жене, какая она умница и красавица.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Новосибирские врачи не практикуют такой вид родов. Младенец выходит из анатомической жидкости, и какая у него будет реакция, когда он попадет в воду, никто не знает.

- Лучше лечить детей от простуды, чем от последствий сознательно выбранных сомнительных манипуляций. К нам приходят за результатом, а не за процессом. В идеале счастливая мать со здоровым ребенком должна уйти из роддома на третьи сутки, а не писать в интернете, что она родила в воду, но с ребенком проблемы и она теперь не знает, что делать, - считает акушер-гинеколог Александр Волчек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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