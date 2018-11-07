«Система таких не приемлет» – как будут развиваться события вокруг экс-главы УГИБДД Сергея Штельмаха
Новосибирский автообщественник прокомментировал скандал вокруг «вездехода», депутата Заксобрания и уволенного офицера. Свое мнение Алексей Носов озвучил в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
Кому и зачем понадобилось увольнять Сергея Штельмаха? Обсуждаем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Сергей Штельмах подал иск в суд – он намерен восстановиться на службе. Его, напомним, уволили из МВД с черной меткой. Может ли экс-глава областного УГИБДД вернуться на службу? Алексей Носов, ответственный секретарь «Авто-Мото-Ассоциации», считает, что суд встанет на сторону офицера.
- Если говорить о профпригодности Сергея Викторовича, то я ее оцениваю значительного выше среднего. Человек был однозначно специалистом и однозначно - на своем месте, - сказал Носов в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
Впрочем, даже в случае успеха на суде, служба в органах может стать крайне сложной для Сергея Штельмаха.
- Он таким образом восстановится в должности, но не восстановится в системе. Он поступил по совести, он поступил мужественно, на мой взгляд, когда решил себя защищать, но система таких не приемлет, - считает Носов. - Как бы я поступил на его месте? Восстановился бы в должности и прям в тот же день написал рапорт по собственному желанию.
Подробные комментарии – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».