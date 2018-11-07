2018-11-08T09:01:09+03:00
Картина дня - Новосибирск
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ

«Система таких не приемлет» – как будут развиваться события вокруг экс-главы УГИБДД Сергея Штельмаха

Сергей Штельмах намерен восстановиться на службе.Сергей Штельмах намерен восстановиться на службе.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский автообщественник прокомментировал скандал вокруг «вездехода», депутата Заксобрания и уволенного офицера. Свое мнение Алексей Носов озвучил в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Кому и зачем понадобилось увольнять Сергея Штельмаха? Обсуждаем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

00:00
00:00

Сергей Штельмах подал иск в суд – он намерен восстановиться на службе. Его, напомним, уволили из МВД с черной меткой. Может ли экс-глава областного УГИБДД вернуться на службу? Алексей Носов, ответственный секретарь «Авто-Мото-Ассоциации», считает, что суд встанет на сторону офицера.

- Если говорить о профпригодности Сергея Викторовича, то я ее оцениваю значительного выше среднего. Человек был однозначно специалистом и однозначно - на своем месте, - сказал Носов в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Впрочем, даже в случае успеха на суде, служба в органах может стать крайне сложной для Сергея Штельмаха.

- Он таким образом восстановится в должности, но не восстановится в системе. Он поступил по совести, он поступил мужественно, на мой взгляд, когда решил себя защищать, но система таких не приемлет, - считает Носов. - Как бы я поступил на его месте? Восстановился бы в должности и прям в тот же день написал рапорт по собственному желанию.

Подробные комментарии – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Скачать передачу [mp3, 59.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
11 Сентября 2018 14:32 - 14:46

Картина дня - Новосибирск

Тема: «Бояре царство разделили, судьбу страны определили» - помогая сыну с домашним заданием, новосибирец переложил историю государства в стихи

В студии: Вадим АЛЕКСЕЕВ, Александра БРУНЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Аварий станет меньше: в Новосибирской области 52 дороги получили современный вид
В Новосибирске не могли разъехаться ассенизатор и «Скорая помощь»
Готовьтесь к пробке: в центре Новосибирска ограничат проезд для транспорта
Инкубатор физиков: два новосибирских вуза вошли в рейтинг лучших мировых университетов
Вышел на охоту: вылезший на пути перед 13-м трамваем «Ниссан» остался без бампера
Стыдоба: откровенный танец, за который ругали сибирячку, посмотрели 33 миллиона человек
Надели теплый бушлат и шапку: новосибирское МЧС встретила камбоджийского генерала
«Тащил за одежду»: новосибирец спас соседа из горящей квартиры в Кольцово
Семейный бизнес: в Новосибирске муж с женой попались на торговле наркотиками
За границу за 3 миллиона: новосибирец оплатил крупный долг, чтобы поехать в командировку
Прямо из Китая: таможенники задержали поддельные Bentley и BMW
«Мальвина уже не та»: новосибирцев удивила девушка с розовыми волосами и в розовом пальто
Солдатские письма сибиряков станут сюжетом для спектакля
Погода на день в Новосибирске: 8 ноября снег и плюс 2 градусов
Рэпер Feduk устроил страстные танцы с сибирячкой в баре
Шпагат при любых условиях: сибирячка удивляет своей растяжкой на улицах города
Застряли в лесу из-за метели: попавших в снежную ловушку школьников вызволяли новосибирские спасатели
Работники года: дорожники, метающие песок на машины, стали героями соцсетей
Критик напишет детектив: автором нового Тотального диктанта станет Павел Басинский
Еще хуже будет: Новосибирск засыплет мокрым снегом
«Я даже решила, что это розыгрыш»: сибирячку забрали в отдел полиции за сильно худые руки
Кудрявым птичкам нужна рыбка: новосибирцев просят принести улов для спасения пеликанов
«Признался, чтобы не изнасиловали жену» - экс-милиционера Евгения Чуплинского снова судят за 19 убийств
Ломают руки и разбивают головы: в новосибирских травмпунктах из-за гололеда выстроились очереди
«Считают себя лучше всех»: новосибирцы возмущены водителями, объезжающими пробку под «кирпич»
Навязанная страховка: сибиряков атаковали ненужными предложениями от банков
Губернатор приостановил разработку проекта онкоцентра в Новосибирске