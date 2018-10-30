2018-10-31T12:26:24+03:00
Картина дня - Новосибирск
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Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ

«Он выстроил новый образ гаишника» - уволен глава УГИБДД Новосибирской области

Сергей Штельмах уволен из органов.Сергей Штельмах уволен из органов.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В приказе министра говорится, что Сергей Штельмах совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Подробнее об этом – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

«Штельмах такого не заслужил» - автообщественник прокомментировал увольнение главы новосибирского УГИББД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Сергей Штельмах – больше не глава новосибирской автоинспекции. В приказе об увольнении говорится, что уволен он «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Полицейских начальников хвалят редко, но в этот раз – ситуация иная. Например, новосибирский общественник Алексей Носов заступился за Штельмаха на своей странице в Facebook.

«Я помню, как было до него у нас и знаю, как в других регионах сейчас. Он был куда более государственным человеком, чем его коллеги в том же Омске, Барнауле, или Краснодаре. И он выстроил новый образ гаишника. Не того пузатого оборотня с поста в Кущевке, с которым любой из вас может познакомиться и сейчас, просто проехав там. А гаишника, который не вымогает взяток. Именно он сделал ГИБДД надзорным органом», - написал ответственный секретарь автомотоассоциации.

Свое мнение Носов прокомментировал и в прямом эфире. Он, в частности, сказал:

- Формулировка, с которой был уволен Штельмах, блокирует для него дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. С такой формулировкой в государственных органах он не сможет устроиться, к сожалению, нигде. Такой формулировки он, безусловно, не заслужил, - сказал эксперт.

Более подробные комментарии, а также мнения слушателей – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Читайте также: «Я со Штельмахом в баню не ходил!»: депутат, которого связали с увольнением главы новосибирского УГИБДД, требует вернуть ему «корочку».

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Картина дня - Новосибирск

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В студии: Вадим АЛЕКСЕЕВ, Александра БРУНЯ
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