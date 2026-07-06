В аэропорту Толмачево сняли ограничения на полеты

Сняты ограничения в аэропорту Новосибирска. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. После снятия аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.

Сейчас все службы аэропорта работают штатно. Специалисты продолжают следить за безопасностью.

Причину введения ограничений в Росавиации не называют, однако известно, что в регионе вводилась беспилотная опасность. Предупреждение отменили в 23:30 6 июля.

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