В аэропорту Толмачево сняли ограничения на полеты

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В новосибирском аэропорту Толмачево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. После снятия аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.
Сейчас все службы аэропорта работают штатно. Специалисты продолжают следить за безопасностью.
Причину введения ограничений в Росавиации не называют, однако известно, что в регионе вводилась беспилотная опасность. Предупреждение отменили в 23:30 6 июля.
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