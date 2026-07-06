В Новосибирской области отменили предупреждение о беспилотниках. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение появилось в 23:30 6 июля 2026 года. Об этом сообщили в РСЧС по Новосибирской области.

Напомним, что беспилотную опасность ввели в регионе впервые. Режим начал действовать в 21:45. Жителям рекомендовали не выходить из дома и при необходимости укрыться в безопасном месте.

Добавим, что на случай чрезвычайных ситуаций в регионе работает единый номер экстренных служб 112. Сейчас экстренные службы продолжают работать в штатном режиме.

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