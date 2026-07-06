В новосибирском аэропорту Толмачево ограничили прием и выпуск самолетов

Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
В новосибирском аэропорту Толмачево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры действуют с вечера 6 июля. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. По какой причине введены ограничения, в Росавиации не уточнили. Однако известно, что ранее в Новосибирской области объявили беспилотную опасность.
Время действия ограничений не названо – все зависит от того, как быстро нормализуется обстановка. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов в справочной службе аэропорта или на официальном сайте.
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