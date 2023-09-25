В авиакомпании опровергли расшифровку переговоров пилотов, севших в поле

В авиакомпании «Уральские авиалинии» опровергли расшифровку переговоров пилотов. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

В авиакомпании «Уральские авиалинии» опровергли расшифровку переговоров пилотов, которые якобы вели между собой летчики «Аэробуса», аварийно севшего в поле под Новосибирском. Напомним, подобная запись стала гулять по сети на прошлой неделе.

А само ЧП случилось 12 сентября. В Убинском районе Новосибирской области посреди пшеничного поля приземлился «Аэробус» «Уральских авиалиний». Борт летел из Сочи в Омск, но сначала у него возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна отказала одна из гидросистем и стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил.

— Появившиеся в сети якобы «переговоры» пилотов с «бортового самописца» airbus a320 рейса u6-1383 Сочи-Омск, не являются достоверными. На данный момент проводится расследование компетентными органами. Просим быть бдительными и не распространять ложную информацию, — заявили в авиакомпании.

Ранее эксперты рассуждали о том, что могло привести к данной ситуации и повлиять на решение пилотов не пытаться долететь до аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У командира дрожали руки – там кругом болота»: о чем не рассказали летчики, чудом посадившие самолет в поле под Новосибирском

Глава Убинского района назвал чудом приземление самолета на поле среди болот (подробнее).

«В Новосибе — база, наши договорятся»: появилась расшифровка черного ящика самолета, севшего в поле

Появилась расшифровка черного ящика самолета, севшего в поле под Новосибирском (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber