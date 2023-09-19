В Новосибирске простились с фотографом, погибшей в Дагестане при обрушении стены

Девушка погибла при обрушении стены. Фото: СУ СК РФ по Республике Дагестан/соцсети

В Новосибирске простились с девушкой-фотографом, погибшей в Дагестане при обрушении стены. Похороны прошли 17 сентября.

Как ранее КП-Новосибирск рассказывали родственники погибшей, за телом девушки летала ее мама.

Напомним, что ЧП произошло в Дагестане 11 сентября. В Буйнакском районе на территории Чиркейского водохранилища рухнула стена. Бетонные плиты упали на машину, припарковавшуюся рядом с ней. В авто сидела 23-летняя жительница Новосибирска и ее коллега по работе. Известно, что девушка приехала в Дагестан работать.

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