«Мы думали, это злая шутка»: девушку-фотографа, погибшую в Дагестане при обрушении стен, похоронят в Новосибирске

23-летнюю девушку-фотографа, которая погибла в Дагестане, похоронят в родном ей Новосибирске. Фото: соцсети

23-летнюю девушку-фотографа, которая погибла в Дагестане, похоронят в родном ей Новосибирске. Напомним, что трагедия произошла днем 11 сентября. В Буйнакском районе Дагестана на территории Чиркейского водохранилища рухнула стена. Около нее стояла машина, в которой находилась девушка и ее коллега. Сибирячка погибла, а парня отвезли в больницу.

Известно, что жительница Новосибирска уехала работать в Дагестан в конце июня. Девушку позвала туда знакомая. Они с другими фотографами снимали туристов и печатали их фото на магнитиках.

— Дочка должна была вернуться в конце туристического сезона домой. Мы о трагедии узнали из новостей. Нам никто не позвонил, не сообщил. А ее знакомая, которая была с ней трубку не берет, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

Послезавтра женщина вылетает в Дагестан. Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела.

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