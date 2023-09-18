Врачи рассказали о состоянии мальчика, который упал с 8-го этажа в Новосибирске

Ребенок выпал из окна в субботу, 16 сентября. Фото: Спасатели МАСС

Стало известно, как себя чувствует выпавший с 8-го этажа в Новосибирске мальчик. Актуальную информацию о его состоянии КП-Новосибирск узнала у главврача детской больницы скорой медицинской помощи Ростислава Заблоцкого.

− Ребенок пока в таком же тяжелом состоянии. Провели по нему консилиум, − рассказал КП-Новосибирск Ростислав Михайлович.

Мальчик лежит в отделении реанимации. Как ранее уточнил главврач детской больницы скорой медицинской помощи, он самостоятельно дышит. Находится в сознании, но под медикаментозной седацией.

Напомним, ребенок выпал из окна 16 сентября. ЧП произошло на улице Выборной. Известно, что мальчик был дома один. Он перелез через балкон и сорвался с узкого ограждения – упал на крышу пристройки. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника и костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов.

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