Врачи рассказали о состоянии мальчика, который упал с 8-го этажа в Новосибирске

Ребенок выпал из окна в субботу, 16 сентября. Фото: Спасатели МАСС
Стало известно, как себя чувствует выпавший с 8-го этажа в Новосибирске мальчик. Актуальную информацию о его состоянии КП-Новосибирск узнала у главврача детской больницы скорой медицинской помощи Ростислава Заблоцкого.
− Ребенок пока в таком же тяжелом состоянии. Провели по нему консилиум, − рассказал КП-Новосибирск Ростислав Михайлович.
Мальчик лежит в отделении реанимации. Как ранее уточнил главврач детской больницы скорой медицинской помощи, он самостоятельно дышит. Находится в сознании, но под медикаментозной седацией.
Напомним, ребенок выпал из окна 16 сентября. ЧП произошло на улице Выборной. Известно, что мальчик был дома один. Он перелез через балкон и сорвался с узкого ограждения – упал на крышу пристройки. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника и костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов.
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