Стало известно, как себя чувствует упавший с 8 этажа ребенок из Новосибирска

Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, который упал с 8 этажа в Новосибирске. Фото: Спасатели МАСС

Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, который упал с 8 этажа в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщил главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

− При этом ребенок по-прежнему тяжелый, находится в отделении реанимации. Дышит самостоятельно. В сознании, но под медикаментозной седацией, − рассказал КП-Новосибирск Ростислав Михайлович.

Напомним, ЧП произошло в субботу, 16 сентября, на улице Выборной. Известно, что мальчик находился дома один. Он перелез через балкон и сорвался с узкого ограждения. Ребенок приземлился на крышу пристройки и получил множественные травмы. Так, у него диагностировали черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника и костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов.

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