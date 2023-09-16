Он был дома один: в Новосибирске 7-летний мальчик чудом выжил, упав с 8-го этажа

ребенок приземлился на крышу пристройки, покрытой шифером. Фото: СК РФ НСО.

В субботу, 16 сентября, на улице Выборной в Новосибирске из окна выпал 7-летний ребёнок. Мальчик упал с высоты 8-го этажа в результате несчастного случая и чудом выжил. О происшествии КП-Новосибирск сообщил источник.

– Семилетнего мальчика экстренно госпитализировали в травматологическое отделение, на месте ЧП работали экстренные службы, – уточнил источник КП-Новосибирск.

Источник пояснил КП-Новосибирск, что ребенок приземлился на крышу пристройки, покрытой шифером.

– Это примерно второй этаж, – уточнил источник.

Происшествие прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области. В СК проводят доследственную проверку случившегося.

– По предварительным данным, ребенок находился в квартире без присмотра взрослых. С травмами ребенка доставили в больницу, – сообщает региональный Следком.

На месте ЧП работаю следователи. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося. После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

В СК РФ по Новосибирской области призвали родителей не оставлять детей без присмотра, а также не держать окна открытыми, если в комнате находится ребенок.

– Не нужно надеяться на москитные сетки, а во избежание несчастных случаев необходимо использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно, – призывают в СК РФ по Новосибирской области.

Как рассказал врач скорой помощи Андрей Игнатьев, случаи таких «чудесных спасений – не редкость». Как раз дети чаще всего выживают при падении с высоты. А еще везет тем, кто падает в состоянии алкогольного опьянения

– Причем, чем младше ребенок, тем больше у него шансов на спасения, так как его кости еще более мягкие и пластичные. Почему легче обходятся подобные падения гражданам, которые употребили лишнего? Ответ прост. Когда учат падать, советуют максимально расслабить мышцы, чтобы получить менее сильный удар. Если падать с большой высоты будет трезвый человек, он точно испугается, напряжется и получив удар, отскочит, ударится еще раз – получит несовместимые с жизнью травмы. Алкоголь расслабляет мышцы, притупляет страх, – говорит врач.

Напомним, в Воронеже мужчина упал с высоты 19-го этажа на машину, после встал и пошел своими ногами. «Терминатора» спасли подушки безопасности, а также то, что он был «навеселе».

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