Авиакомпания возместит ущерб аграриям после экстренной посадки самолета в НСО

Самолет приземлился на поле с зерном, оставив за собой длинную борозду. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возместит ущерб аграриям, нанесенный при экстренной посадке самолета в Убинском районе НСО. Об этом сообщили на оперативном совещании в понедельник, 18 сентября.

Напомним, самолет приземлился на поле с зерном, оставив за собой борозду длиною в полтора километра. ЧП произошло 12 сентября, пассажиры и экипаж серьезно не пострадали.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил администрацию Убинского района, врио замглавы региона Сергея Семку, а также врио министров транспорта и здравоохранения за проделанную работу. Он подчеркнул, что для пассажиров самолета были созданы максимально комфортные условия.

По словам главы Убинского района Олега Конюка, все вопросы, связанные с ликвидацией последствий ЧП, уже решены.

− Представители «Уральских авиалиний» выходили на меня и на руководителя хозяйства – они готовы возместить ущерб, − заявил чиновник.

Он добавил, что сейчас на объекте работает комиссия. Эксперты решают, что делать с аварийно севшим самолетом.

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