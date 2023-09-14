«Пшеницы тысяч на 500»: авиакомпания заплатит за посадку самолета на поле с зерном под Новосибирском

Местные едут в поле, чтобы снять лайнер на таком необычном «аэродроме». Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

Вышедший из строя «Аэробус», который летел из Сочи в Омск, сел на крестьянские земли под Новосибирском. «Уральские авиалинии» готовы платить за испорченный урожай, но глава хозяйства говорит, что это не важно. Подробнее - в эксклюзивном материале КП-Новосибирск.

Напомним, нештатная посадка в полях прошла мягко. Пассажиры скатились по трапу и оказались в аутентичном русском селе. Кто-то, быстро оправившись от шока, принялся фотографировать окрестности: Пшеница и лес после сочинских пляжей та еще диковинка.

Борт приземлился у Московки. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

Теперь алаверды от местных: они едут в поле, чтобы снять лайнер на таком необычном «аэродроме». Скоро пейзаж будет еще интереснее: вокруг лайнера поедут комбайны. Уборочная все-таки. Урожая, правда, станет чуть меньше, чем ожидалось: махина, садясь между селами Каменка и Московка, пропахала в поле длинную дорожку.

- Скоро посчитают точно, но ориентировочно там гектаров 10 пшеницы погибло. Это земля, которую самолет вспахал, та, которая огорожена и которую потоптали. Все-таки была пожарная машина, приходили автобусы за людьми. Это еще не все. Что дальше с самолетом будут делать? Может, к нему будут фуры приходить, чтобы увезти его, краны какие-то… И это тоже по полю все. Ущерб будет, я считаю, еще больше. «Уральские авиалинии» уже выходили на нас по этому вопросу. Они готовы возместить ущерб. Сказали: считайте убытки, давайте смету, мы все оплатим, - рассказал КП-Новосибирск глава Убинского района Олег Конюк.

Погибло около 10 гектаров пшеницы. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

Пшеница принадлежит местному хозяйству. Убытки от аварийной посадки еще предстоит уточнять и составлять смету. Глава района полагает, что сумма может составить тысяч 500. Но финансовых споров в этой истории не предвидится. С одной стороны, компания готова платить, с другой стороны, руководитель хозяйства не собирается биться за каждый рубль.

- Он, наоборот, говорит, ничего страшного не произошло. Даже, говорит, если не выплатят - ничего страшного. Главное, что люди живы, - объясняет Олег Федорович.

В общем, не та ситуация, когда сельские мужики будут компенсацию выколачивать. И не торопят авиаторов увозить самолет. А только гадают, как владельцы поступят с этим «экспонатом».

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