Врачи рассказали о состоянии мальчика, упавшего с 8-го этажа в Новосибирске. Фото: ACT-54Black.
В Новосибирске врачи спасают мальчика, который выжил после падения с 8-го этажа. Ребёнок получил множественные травмы.
– Мальчик в реанимации. У него диагностировали политравму, черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов, – сообщил КП-Новосибирск главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.
Известно, что мальчик находился дома один. Он перелез через балкон и сорвался с узкого ограждения. Малыш приземлился на крышу пристройки. Вероятно, шифер смягчил удар.
Проверку ЧП проводят следователи.
Напомним, момент падения мальчика с высоты попал на видео.
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