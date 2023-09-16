Видео падения мальчика с 8-го этажа в Новосибирске появилось в соцсетях

Ребёнок выжил, но получил тяжелейшие травмы. Фото: ACT-54Black.

Момент падения 7-летнего ребенка с высоты 8-го этажа в Новосибирске попал на видео. Малыш находился в квартире один.

На кадрах, которые появились в «АСТ-54» видно, что мальчик вылез за балкон: сперва, говорят очевидцы, полз по его широкой стороне, а затем перелез на узкую и сорвался

Мальчик приземлился на крышу пристройки. Вероятно, шифер на ней смягчил удар. Тем не менее, ребёнок получил серьёзнейшие травмы. За его жизнь борются врачи.

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