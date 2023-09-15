Пилоты, посадившие самолет в поле под Новосибирском, вернулись в Екатеринбург. Фото: авиакомпания «Уральские авиалинии»

В Екатеринбург вернулись пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов, которые смогли посадить самолет в пшеничное поле. Об этом сообщают «Уральские авиалинии» в соцсетях.

В аэропорту экипаж встретили коллеги из авиакомпании.

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября. В Убинском районе Новосибирской области аварийно сел самолет «Уральских авиалиний», который следовал рейсом «Сочи-Омск». На борту находились 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа. Причиной посадки самолета в поле под Новосибирском стала нехватка топлива. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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