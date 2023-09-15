Полицейских, обвиняемых в убийстве девочки под Новосибирском, оставили в СИЗО. Фото: отдел полиции Усть-Таркский. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Наташи Матюхиной, продлили арест в Новосибирске. Решение вынес Центральный районный суд.

– Максиму Кудрявцеву, Евгению Бартоломею и Александру Кунцу сроки содержания под стражей продлить до 18 ноября 2023 года, – говорится в сообщении суда.

Постановления еще не вступили в законную силу.

Напомним, Наташа Матюхина пропала 13 лет назад. В роковой вечер девочка возвращалась из сельского клуба вместе с подружкой. Та проводила ее до перекрестка, от которого до дома Наташе оставалось метров 300 от силы. А после девочка как сквозь землю провалилась. Лишь спустя 13 лет следователи заявили, что преступление раскрыто. Оказалось, что с ребёнком расправились трое полицейских. По версии СК, Наташу сбили на машине двое пьяных оперативников, потом - еще живую - погрузили в авто. Потом вместе с коллегой убили школьницу, а от тела избавились.

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