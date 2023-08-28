Есть две версии: где спрятано тело девочки, похищенной и убитой полицейскими в селе Яркуль 13 лет назад

Найти останки убитой школьницы принципиально важно для Следственного комитета. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ/ отдел полиции «Усть-Таркский».

В Новосибирской области сотрудников сельского отдела МВД обвиняют в том, что убили двух человек, причем одна из жертв - школьница. А потом сами имитировали работу - пытались раскрыть преступления. Искали сначала пропавшую без вести в Яркуле 14-летнюю Наташу Матюхину, потом - 26-летнего Владимира Поторокина.

Официально Следком пытается тщательно скрыть подробности расследования. А вот местные жители, напротив, хотят предать огласке жуткие события. И главное, ответить на вопрос: где тело пропавшей 13 лет назад девочки? Мы собрали все, что известно о громком деле.

Фотографию девочки показывали в программе «Жди меня». Фото: «Жди меня»

ИСЧЕЗНУВШИЕ В ЯРКУЛЕ

Началось все в 2010 году. В марте в селе Яркуль без вести пропала школьница Наташа Матюхина. После дискотеки в местном клубе не пришла домой. Теперь, спустя годы, Следственный комитет задержал в связи с ее убийством трех сотрудников райотдела: одного действующего и двух бывших. По версии СКР, события развивались так: пьяный офицер МВД сбил школьницу на машине, потом вместе с сослуживцами расправился с ней, чтобы скрыть преступное ДТП.

Дорога, по которой девочка должна была идти домой. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Обвиняемых трое: Евгений Бартоломей, Максим Кудрявцев и Александр Кунц. Двое из них покинули органы вскоре после исчезновения девочки, а третий - Кунц - оставался на службе до сих пор, был начальником участковых и отдела ПДН в районе.

По делу об убийстве Наташи работать еще много. Тем временем Следственный комитет поднял еще одну старую историю: в 2013-м в селе пропал 26-летний местный житель. Правда, в отличие от Наташиного, тело Владимира Поторокина все-таки нашли. Через несколько месяцев. И записали как смерть от переохлаждения.

- Приехали, сказали, что нашли труп, надо его опознать, - вспоминает сестра пропавшего Оксана. - Но трусы у брата все в крови были. Может, били, поэтому с кровью... И на запястьях были следы от наручников. Меня потом недели через две вызвали в милицию. И он - следователь - зачитал (мне в руки бумажку не давал), что все нормально, что ничего не отбито, а умер брат от переохлаждения.

Сестра показывает фото: на нем ее брат Владимир Поторокин (крайний справа), которого нашли мертвым. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Но теперь силовики считают, что молодой человек мог быть убит. Учитывая то, что парень был в крови, вряд ли он умер своей смертью. Для новой экспертизы уже провели эксгумацию.

- Гроб извлекли из могилы. Тело сохранилось. Для соблюдения всех процедур на эксгумацию были приглашены понятые, произведена фотосъемка. Далее тело отвезли экспертам, после чего захоронение было произведено повторно, - рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Возможно, экспертиза покажет, от чего именно умер Владимир. Не исключено, что его пытали, а затем (пока это только версия) выбросили на мороз, лишая шанса выжить.

С делом Поторокина еще предстоит разбираться, но у СКР есть версия, кто расправился с молодым человеком. Следователи полагают, что замешан тот же Кунц, а вместе с ним - сослуживец, начальник угро Алексей Бороздин.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЮТ, ПЫТАЮТСЯ ВЫЙТИ

Всех предполагаемых соучастников на время разбирательства отправили в СИЗО. Однако четверо арестантов попытались выйти - обжаловали меру пресечения. Но безуспешно.

- Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда оставлены без изменения постановления Центрального районного суда в отношении подозреваемого Алексея Бороздина и обвиняемых Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца. Кунц, Кудрявцев и Бартоломей пробудут в СИЗО до 18 сентября, Бороздин - до 9 октября 2023 года, - сообщил областной судебный департамент.

Даты различаются не случайно: Бороздина задержали позже. А по закону в СИЗО отправляют на два месяца - пока идет следствие. Очевидно, что с этим делом за два месяца Следком не разберется, так что вопрос о мере пресечения будут продлевать.

- Подследственные пока не признают вину. Тело погибшей девочки не найдено, - уточнил КП-Новосибирск собеседник, близкий к следствию.

Сельский клуб, где была дискотека. С нее школьница вышла вместе с подругой. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А вот официально СК держит детали разбирательства в тайне. Это можно объяснить не только законными интересами следствия, но и нежеланием вскрывать неприятную подноготную дела. Очень может быть, что людей в погонах покрывали. Либо позволяли им манипулировать материалами дела, когда нынешние обвиняемые сами искали пропавшую Наташу Матюхину.

Сейчас сельчане рассказывают, как их заставляли менять показания, умалчивать о том, что видели мчавшуюся по селу белую «Волгу», в которой сидели милиционеры… История 13-летней давности - это, скорее всего, история не только убийства беззащитного ребенка, но и круговой поруки.

Разумеется, тогда - 13 лет назад - найти останки девочки было проще. Намного проще.

Дом, до которого так и не дошла Наташа. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

КОЧЕГАР ТОЖЕ ПРОПАЛ

У местных жителей и сейчас есть версии, как поступили преступники с телом школьницы. Версии жуткие, даже говорить об этом страшно. Но тем не менее…

- Многие считали, что ее в колодец выбросили. Так что колодцы у нас в районе обыскивали. Но, может, не во всех и искали, тем более что работали по преступлению те же сотрудники, которых сейчас арестовали, - поделился с КП-Новосибирск один из местных жителей в Яркуле. - Еще одновременно с Наташей пропал кочегар в Усть-Таркском районе. Тоже исчез бесследно. Многие говорили, что, может, тело убитой сожгли в кочегарке, а потом и со свидетелем расправились. Или сказали уехать.

Поселок Яркуль находится на самом краю Новосибирской области. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Поверить в такое, конечно, сложно. Да и сейчас это лишь сельская молва. Но ведь и в то, что нелюди способы добить пострадавшего в ДТП ребенка, тоже не верится.

Несомненно, найти останки убитой школьницы принципиально важно для Следственного комитета. Это необходимо, чтобы в копилку улик добавить еще хотя бы немного. А каждая, даже мелкая деталь может стать решающей.

В поисках тела девочки полицейские осматривали все бочки, колодца и погреба. Но теперь возникает вопрос, насколько это было сделано тщательно. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Если судьба яркульских полицейских будет зависеть исключительно от гособвинителя и судьи (как правило, проявляющих солидарность со следствием), то даже при дефиците доказательств всех четверых легко приговорят к внушительным срокам. А вот если обвиняемые запросят суд присяжных (а они имеют такое право), то шансы выйти на свободу у яркульских правоохранителей многократно возрастут. Более того, каждый сможет требовать денежной компенсации за уголовное преследование и даже восстановления на службе. А суды присяжных склонны выносить оправдательные вердикты, в то время как классический суд чаще выносит обвинительный приговор.

Глава сельсовета Александр Найда - один из немногих, кто сомневается в виновности правоохранителей, тем более с начальником подразделения по делам несовершеннолетних Александром Кунцем он сам в силу должности периодически пересекался:

- Ну так знаю его, при встрече здороваюсь всегда, все нормально. Поэтому не понимаю, как так может быть... Тогда я людей вообще не понимаю…

Поселок, похоже, скрывает еще много тайн. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Действительно, сложно поверить: человека, которого ты знал представителем закона, вдруг объявляют убийцей. Остается надеяться, что теперь следствие разберется в этом деле добросовестно, а не как тогда, в годы варварских преступлений.

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