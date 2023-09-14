«Кукуруза пришла к пшенице!»: бортпроводников аварийно севшего в НСО самолета тепло встретили коллеги

Бортпроводники аварийно севшего в Новосибирской области самолета вернулись в Екатеринбург. Фото: Уральские авиалинии

Бортпроводники аварийно севшего в Новосибирской области самолета вернулись в Екатеринбург. В аэропорту героев с воздушными шарами и цветами встречали коллеги. А еще − бортпроводники самолета, которые в 2019 году пережили аварийную посадку в кукурузное поле.

Публикация появилась в телеграм-канале «Уральских авиалиний». Именно их представители − Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов, находились на борту, когда самолет с отказавшей гидросистемой садился на пшеничное поле в Убинском районе НСО. Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября 2023 года.

В аэропорту Екатеринбурга бортпроводников поприветствовали Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий. Они пережили аналогичный опыт четыре года назад.

Встреча получилась невероятно теплой. Все смеялись и обнимались, радуясь тому, что недавняя история закончилась благополучно.

− Кукуруза пришла к пшенице! – звучит веселый голос за кадром.

Ранее КП-Новосибирск писала, что режиссеру Андреасяну предложили снять фильм про аварийную посадку самолета в НСО.

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