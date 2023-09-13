Режиссеру Андреасяну предложили снять фильм про аварийную посадку самолета в НСО

Сарика Андреасяна попросили экранизировать авиаинцидент в Новосибирской области. Фото: Борис Кудрявов / Анна Пашагина

Сценариста и кинорежиссера Сарика Андреасяна попросили экранизировать авиаинцидент в Новосибирской области. Накануне в Убинском районе совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний» со 161 пассажиром на борту.

О поступившем предложении Андреасян рассказал в личном микроблоге. Сценарист отметил, что фанаты даже придумали название – «На солнце, вдоль колосьев». Напомним, самолет сел в пшеничном поле.

А еще это отсылка к фильму «На солнце, вдоль рядов кукурузы», который как раз снял Сарик Андреасян. Кинокартина посвящена подвигу пилота Дамира Юсупова – в августе 2019 года он успешно посадил на кукурузное поле самолет «Уральских авиалиний» с отказавшими двигателями. Все находившиеся на борту выжили.

Фанаты режиссера заявили, что новая история была бы второй частью. Сам Андреасян воспринял это как шутку.

Также он посоветовал «Уральским авиалиниям» задуматься о надежности своих самолетов.

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