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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:04

Самолет «Уральских авиалиний» повредил новосибирские поля при аварийной посадке

Самолет «Уральских авиалиний» повредил поля после экстренной посадки под Новосибирском
Галина СИМОНОВА
Самолет «Уральских авиалиний» повредил поля после аварийной посадки под Новосибирском.

Самолет «Уральских авиалиний» повредил поля после аварийной посадки под Новосибирском.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Самолет «Уральских авиалиний» повредил поля после аварийной посадки под Новосибирском. Напомним, ЧП случилось 12 сентября: «Аэробус» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт.

Судя по фотографиям с места случившегося, тормозной путь самолета составил не менее 1, 5 километров — прямо по пшеничному полю.

На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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