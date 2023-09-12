Самолет «Уральских авиалиний» повредил новосибирские поля при аварийной посадке

Самолет «Уральских авиалиний» повредил поля после аварийной посадки под Новосибирском. Фото: Анна ПАШАГИНА

Самолет «Уральских авиалиний» повредил поля после аварийной посадки под Новосибирском. Напомним, ЧП случилось 12 сентября: «Аэробус» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт.

Судя по фотографиям с места случившегося, тормозной путь самолета составил не менее 1, 5 километров — прямо по пшеничному полю.

На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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