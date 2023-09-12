Появилась запись переговоров пилотов перед аварийной посадкой под Новосибирском

Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле под Новосибирском самолета. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В сети опубликовали переговоры пилотов самолёта Airbus перед аварийной посадкой в поле Новосибирской области.

— Потеря гидравлики, сейчас зону ожидания выполним, далее я подскажу вам.

— 1383, вас понял.

— 1383, принимаем решение на Новосибирск.

— 1383, вас понял. На Новосибирск. Правым разворотом курс первоначально 030.

Напомним, утром 12 сентября самолёт рейса «Сочи — Омск» совершил посадку в Убинском районе. По уточненной информации МЧС на борту находились 161 человек, в том числе 21 ребенок и 6 членов экипажа. Пострадавших нет, пассажиров разместили в местном ДК.

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