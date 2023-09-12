Видео с места аварийной посадки самолета в Новосибирской области показали в МЧС

Появились кадры с места аварийной посадки самолета Сочи – Омск в Убинском районе. Фото: скриншот из видео МЧС России

Появилось видео с места аварийной посадки самолета Сочи – Омск в Убинском районе Новосибирской области. Кадры опубликовали в телеграм-канале МЧС России.

Как видно на записи, самолет приземлился в поле. На место прибыли экстренные службы, стоят пожарные машины. Пассажиры и члены экипажа покидали салон через надувные трапы.

На место аварийной посадки выехал транспортный прокурор.

Напомним, ЧП произошло во вторник, 12 сентября. По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала проблема с гидросистемой. Известно, что на борту находился 161 человек, в том числе 21 ребенок и шесть членов экипажа.

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